Hidat bontanak, hetekig nem lehet közlekedni Bogárfalva és Oroszhegy között

Fontosnak tartotta a farkaslaki önkormányzat, hogy mielőbb megújuljon a 134C jelzésű megyei út Bogárfalván áthaladó, 380 méteres szakasza, ezért is fogtak neki a felújításnak – számolt be lapunknak Kovács Lehel farkaslaki polgármester.

A megállapodást követően elkészítették a felújításhoz szükséges dokumentációt, mostanra pedig a kivitelezés is javában zajlik.

Megépültek a fedett betonsáncok, illetve a támfalak, de azt szeretnék, ha a megbízott cég még idén leterítené az alap aszfaltréteget is.

„Tisztában vagyunk azzal is, hogy az aszfaltozás az időjárástól is függ, de bízunk benne, hogy kis szerencsével az is megvalósulhat.