Hiánypótló létesítménynek minősül a Csíkszeredában nyitott állathamvasztó

• Fotó: Veres Nándor

Hosszú éveken át jelentett problémát a Hargita megyei kisállattartók számára, hogy kevés lehetőség közül választhattak, ha szabályszerűen és emberséges módon szerették volna megsemmisíteni elpusztult házi kedvenceik tetemét.

A legtöbben udvaraikon vagy erdőkben ásták el a tetemeket, a tömbházakban kisállatokat tartóknak viszont erre gyakran nincs is lehetőségük.

Sokan ráadásul nem is azért választják ezt a módszert, mert nem szeretnének nagyobb összeget kifizetni a törvényes elszállításért, hanem szeretnék tudni, hol nyugszik a szeretett állat, esetleg később is látogatnák, emlékeznének rá. Ezt a célt szolgálják a kisállattemetők, amelyekből nyugatabbra, és már Magyarországon is rengeteg található.

Romániában is létezik néhány, a legrégebbi a Raiul Animalelor (Állatok Mennyországa) nevű a fővárosban, Hargita megye közelében viszont nincs ilyen létesítmény.

HIRDETÉS

Évekbe telt az elindítás

Az állati tetemek megsemmisítését szabályozó, 2017-ből származó 55-ös számú törvény szerint

csakis engedéllyel rendelkező szakcég szállíthatja el és semmisítheti meg az elhunyt állatok tetemét.

A megyei tanácsok kötelesek szerződést kötni egy ilyen céggel, illetve minden állatorvos szerződéses viszonyban áll egy veszélyes hulladékot szállító céggel, amely szintén el tudja szállítani a tetemeket. Előbbi lehetőséggel az volt a baj, hogy csak haszonállatok szállítását vállalták, utóbbi megoldás pedig nagyon költséges volt – mutattak rá az illetékesek a témában három évvel ezelőtt írt cikkünkben.

A sokakat érintő probléma megoldására idén májusig kellett várni, ekkor nyílt meg ugyanis Hargita megye első állathamvasztója, amely a haszonállatok mellett házi kedvencek tetemének megsemmisítését is vállalja.

Az Ecovombat nevű, Csíkszeredában működő magánvállalkozás vezetője, Kovács László elmondása szerint évekkel ezelőtt vágott bele a hiánypótló létesítmény létrehozásába, ám a szükséges engedélyeket csak idén sikerült beszereznie.

„Van két kutyám, egyikük pedig már nagyon idős, és néhány évvel ezelőtt beteg lett. Akkor merült fel bennem, hogy ha elpusztul, nem tudom, mit csinálok a tetemével, ha etikus módon szeretnék végső búcsút venni tőle.

A probléma megoldása érdekében először egy kisállattemető létrehozásán gondolkodtam, de amint utánanéztem, kiderült, hogy az engedélyeztetése három-négy évbe is beletelne. Utána merült fel a hamvasztó létrehozásának ötlete, és a 2018-as StartUp Plus pályázatra el is készítettem az üzleti tervemet

– emlékezett vissza a kezdetekre Kovács László, aki pályázatával végül 32 ezer eurós támogatást nyert a hazai program által. Az összeget viszont csak tavaly decemberben kapta kézhez, akkor rendelte meg

a hamvasztóberendezést, amely végül idén februárban érkezett meg.

A várakozási idő alatt beszerezte a szükséges engedélyeket, így márciusban és áprilisban már tesztégetéseket végezhettek, májustól pedig élesben is elindult a szolgáltatás.