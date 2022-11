Hiába várják egyesek a szociális kártyát, valószínűleg nem is jogosultak a támogatásra

Bár legtöbben már a szociális utalványok harmadik, 250 lej értékű részletét is megkapták a kártyájukra, még mindig vannak olyanok, akik hiába várják a postást. Egy panasz alapján indultunk el, és kiderült, hogy a Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnál is szinte naponta akad olyan panaszos, aki a remélt, de meg nem kapott szociális kártyájáról érdeklődik.

A székelyudvarhelyi nyugdíjas hölgy azzal a panasszal kereste meg szerkesztőségünket, hogy bár a nyugdíja alig haladja meg az 1300 lejt, mégis hiába várja a szociális kártyáját. A hölgy állította, nem ül tétlenül, érdeklődött a postánál, a városi nyugdíjpénztárnál, még egy szenátori irodába is bekopogtatott, de

Kikérte az adóhatóságtól a szükséges dokumentumot is, amellyel bizonyítani tudja, hogy nincs egyéb jövedelme a nyugdíjon kívül. „A szenátori irodánál azt mondták, hogy az a baj biztosan, hogy előrehozott nyugdíjban vagyok, de ez nem igaz, mert van ismerősöm, aki szintén így van, ő meg már megkapta a kártyát, és a pénzt is rá” – panaszolta a hölgy, aki bár kapott egy minisztériumi telefonszámot, ahol érdeklődhet a jogosultsága felől, hiába hívta napokon át többször is, soha nem vették fel a telefont. A hölgy azt állítja,