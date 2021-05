Hiába utasították el korábban az útszélesítést, a prefektus mégis erőlteti a tervet

Még 2016-ban kezdeményezte a regionális útügyi igazgatóság a Marosvásárhely és a Nyárádtő melletti Transilvania Nemzetközi Repülőtér közötti, jelenleg két sávos út négy sávosra szélesítését, ám a lakók tiltakozása nyomán a környezetvédelmi igazgatóság nem adta meg a szakengedélyt rá. Most azonban Maros megye prefektusa, a lakosság visszajelzéseire hivatkozva újra akarja készíttetni az iratokat.

Készül az autópályához vezető út, ősszel már a tervek szerint használni is lehet • Fotó: Haáz Vince

a Nyárádtőnél az autópályáról leszálló forgalom egy része is ezen a szakaszon halad be a marosi megyeszékhelyre.

Ez nemcsak a megnövekvő gépkocsiforgalomnak tudható be, hanem annak is, hogy Marosvásárhelynek nincs elkerülőútja, így

Az alig több mint tizenöt kilométeres szakaszt reggel fél nyolckor több, mint 40 perc alatt lehet megtenni, s a délutáni órákban is mindössze lépésben halad az autós forgalom.

már így is nagyon sok baleset volt a településen amiatt, hogy gyorsan haladnak a gépkocsik az egyenes szakaszon, de az is megtörtént, hogy egy háznak ütközött egy tehergépkocsi.

Azt is érvként hozták fel, hogy két újabb sáv kialakítása esetén nagyon közel kerülne az úttest a házakhoz, ellehetetlenítve az ott élők életét.

Jelenleg diófasor védi a házakat a zajtól és portól, ezt is fel kellene számolni újabb sávok kialakítása esetén.

Mi több, a kétsávos útra is nagyon nehéz kitérni jelenleg a mellékutcákból, akkor pedig lehetetlen lesz. Már akkor elhangzott, hogy

a Nyárádtő-Marosvásárhely közötti autópálya-szakasz megépítése esetén a gépkocsiforgalom nagy része azon fog zajlani, így nincs értelme most négysávossá alakítani a kétsávos utat.

Kérték, hogy készítsenek hatástanulmányt, hogy miként befolyásolja a négysávos közlekedés a településen élők egészségét, otthonaikat. Az út kiszéesítése hasonlóképp érinti a Nyárádtőn élőket is, ott is vannak olyan házak, amelyet már most alig két méterre vannak az úttesttől, így itt egy újabb sáv beiktatása szinte lehetetlen. De ezen a településen nem szerveztek közvitát, és a városháza sem tájékoztatta a lakókat a tervekről.

Legyen pontos hatástanulmány

A maroskeresztúri közvita után a Maros Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság az iratok kiegészítését kérte, továbbá egy hatástanulmány elkészítését rendelte el. Végül május 11-én közzétett közleménye szerint elutasítja az útügyi igazgatóság kérését, nem adva meg a környezetvédelmi engedélyt az útszélesítésre Maroskeresztúr és Nyárádtő településeken keresztül.