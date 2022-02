Hiába minden próbálkozás, nincs zár a guberálók előtt

A számos kezdeményezés ellenére továbbra is gondot jelent a guberálás Csíkszeredában, a város minden részén nap mint nap láthatók kukázók a hulladékgyűjtő helyeken. A háztartási szemét szétszórása mellett a rongálás is problémát jelent, a tapasztalatok szerint típustól függetlenül minden szeméttárolóban kárt tesznek a guberálók. A helyzet rendezésére a helyi rendőrség jelenthet megoldást.

Kezdetben zárhatók voltak. Ma már játszi könnyedséggel nyitják ki a szekrény típusú szeméttárolók ajtajait • Fotó: Veres Nándor

Napi rendszerességgel bukkannak fel a lakótelepi hulladékgyűjtő helyeken guberálók Csíkszeredában, a jelenség ellen pedig többféleképpen is próbált fellépni az önkormányzat az utóbbi években, látszólag sikertelenül.

Többféle típusú szeméttárolót próbáltak ki, de sem a földbe helyezett, sem a legújabb típusú, szelektív hulladékgyűjtésre használt, szekrényhez hasonló tárolók nem váltak be. Utóbbiak eleinte zárhatóak voltak, de a guberálók azóta megrongálták ezeket, kifeszítették az ajtókat. Épp a napokban tettek közzé a Facebook közösségi oldalon egy videót, amelyben a guberálók egymást után nyitják ki a szekrény típusú szeméttárolók ajtajait és válogatnak zavartalanul a szemétben. Emellett tavaly áprilisban őrző-védő céget bízott meg a polgármesteri hivatal a hulladékgyűjtő helyeken kukázók és rongálók távol tartásával, közbelépésüket a lakosság is kérhette. A kezdeményezésnek viszont a városban sétálva nem volt szemmel látható eredménye, a jelenség nem hogy nem szűnt meg, de még csak nem is csökkent.

Vegyes tapasztalatok

Mint Bors Béla csíkszeredai alpolgármestertől megtudtuk, a városban összesen 71 gyűjtőpont van, amelyeknél három típusú tároló van kihelyezve: a régi ketrec típusúak (amelyekbe be kell menni ahhoz, hogy a szemetet a tárolóba tudjuk helyezni), illetve a föld alatti- és a szekrény típusúak (helyenként kiegészülve a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló, harangra hasonlító tárolókkal).

„Tapasztalataink alapján eddig a szekrény típusú tárolók váltak be leginkább, mivel ezeket lehet könnyebben javítani, és a feljavítási költsége is lényegesen kevesebb, mint a föld alatti tárolók esetében, ugyanakkor arculat szempontjából is úgy ítéljük meg, hogy jobban beváltak.

A guberálókkal szemben azonban egyik sem bizonyult rongálásbiztosnak, a tapasztalatok azt mutatják, hogy mindhárom típusnál a guberálók megtalálják a módját annak, hogy felfeszítsék, megrongálják a tárolókat és szétszórják azok tartalmát

– ismerte el az alpolgármester. Hozzátette: amellett, hogy a harang, illetve a szekrény típusú tárolók a szelektív hulladékgyűjtést szolgálják, évente több kampányt is indít a polgármesteri hivatal az EcoCsík Kft.-vel közösen, amely a szelektív hulladékgyűjtésre biztatja a lakosságot. A hasonló akcióknak az a céljuk, hogy közelebb kerüljünk a Románia által kitűzött célok eléréséhez. Az országban ugyanis a kidobott hulladék 60 százalékát kellene újrahasznosítani, ebben Csíkszereda jó eredményeket ért el 30 százalékos teljesítménnyel, miközben az országos átlag mindössze négy (!) százalék.

2832,3 tonna

Ennek alapján a szelektív hulladékgyűjtés terén hatalmas előrelépés történt Csíkszeredában a tíz évvel ezelőtti állapotokhoz képest. A törvények is segítik ezt, hiszen kötelező a szelektív gyűjtés, de az alpolgármester szerint ettől eltekintve is az látszik, hogy jelentős fejlődés történt, sokan gyűjtenek szelektíven, és vannak, akik másokat is megtanítanak erre. „Továbbá minden hónap első hétfőjén lehetőség van a hulladékbegyűjtő- és feldolgozó cég székhelyén is ingyenesen leadni a hulladékot, amely tapasztalataink szerint jó döntésnek bizonyult, hiszen sokan élnek a lehetőséggel. A 2021-es év folyamán 2832,3 tonna hulladékot hasznosítottunk újra. Úgy ítéljük meg, hogy az irányvonal jó, fejlődés tapasztalható a guberálás visszaszorításában is. Ugyanakkor

reményeink szerint a helyi rendőrség, amint teljes létszámmal kezdi meg működését, növelni fogja a guberálás visszaszorításának hatékonyságát.

Szeretném kiemelni továbbá, hogy a régen »jól bevált« kukák melletti tábortüzek megszűntek, ezt többnyire a rendőrségnek is köszönhetjük, hiszen az ők közbenjárásával sikerült a jelenséget visszaszorítani, megszüntetni” – részletezte Bors Béla.

A tavaly megbízott őrző-védő cég tevékenységével kapcsolatosan elmondta, a kezdeményezés nem bizonyult hatékonynak, ugyanis „a lakosság nem volt kellő módon nyitott ebben a kérdéskörben”, így csak néhány esetről számolhatnak be, amikor tényleges közbenjárás történt.

A jövőre nézve az alpolgármester arra biztatta a városlakókat, hogy forduljanak majd a helyi rendőrséghez, amely munkatársai akár már az ősszel megjelenthetnek a város utcáin.

A lakók észrevételeiket jelezhetik továbbá a helyirendorseg@szereda.ro és a politialocala@miercureaciuc.ro e-mail címeken, bűncselekmény esetén pedig a városi rendőrséghez fordulhatnak a 0266-315130-as telefonszámon (153-as belső), vagy tárcsázhatják a 112-es egységes segélyhívószámot.