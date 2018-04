Hiába indítanak képzést munkanélkülieknek, ha nem jelentkeznek rá, vagy kevesen végzik el

Bolti eladóból sosincs elég Hargita megyében • Fotó: Barabás Ákos

Többen is elvégezték a pincérképzést, így könnyebben helyezkedhetnek el a vendéglátásban • Fotó: Pál Árpád

Azonban gond, hogy ez nem mindig jön össze, hiszen előfordul, hogy a munkáltatók és a potenciális munkavállalók igénye nem fedi egymást – tudtuk meg Jánó Edit Andreától, az ügynökség munkatársától. Példaként említette, hogy

Csíkszeredában óriási igény van asztalosokra, a szakképzés elindításával azonban három hónapja kínlódnak , ugyanis nincs rá jelentkező.

„Inkább lemondanak a munkanélküli-segélyről, minthogy ezt a szakmát kitanulják, pedig rögtön munkába is állhatnának.

Indítottunk autószerelői felnőttképzést tizennyolc jelentkezővel, a végére hatan maradtak. Hiába mondtuk a fiataloknak, hogy biztos szakma, megalapozhatnák a jövőjüket. Hasonló a helyzet Maroshévízen a cipészekkel. Udvarhelyen sok cég keres hegesztőt, de nem kapunk olyat, aki ennek tanulna. Nem sikerül meggyőzni őket, nem szeretik ezeket a szakmákat

– sorolta a próbálkozásokat.

A kereskedelem viszi a pálmát

Az elmúlt években voltak sikeres tanfolyamok is, így például több alkalommal képeztek ácsokat, tavaly Udvarhelyen a pincérképzést huszonegyen fejezték be, ugyanitt huszonnégy biztonsági őr is végzett, emellett a napokban vizsgázik az a huszonhét ember, aki részt vett a panzióvezetői képzésen.