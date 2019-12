Hiába az elköteleződés, nincs elég influenza elleni oltóanyag

A háziorvosok feljegyzik az igénylőket, de nincs elég védőoltás. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Légúti megbetegedések vannak ugyan, de influenzás esetről még nincs tudomása a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak. Ahogy Gabriela Uifălean szóvivő a sajtónak elmondta, 17 500 influenza elleni vakcina érkezett Maros megyébe, amit a háziorvosok a krónikus betegeknek, időseknek, gyerekeknek és várandós nőknek ingyen adnak be. Az igény ennél jóval nagyobb – tette hozzá –,

idén sokkal többen szeretnék beoltatni magukat, mint az előző években.

Elsősorban az évek óta tartó felvilágosító kampányok eredménye, hogy a lakosság körében megnőtt az érdeklődés az influenza elleni védőoltások iránt – véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, aki a Székelyhonnak arról beszélt, hogy megkapták és szétosztották az oltóanyagokat, de az igényeknek csak mintegy 70 százalékát sikerült eddig teljesíteniük. Sokan ugyanis késve kérték, így ők lemaradtak a szállítmányról, a minisztérium azonban megígérte, hogy hamarosan ők is hozzájutnak a vakcinához.

„Örvendek, hogy egyre többen adatják be maguknak a védőoltást, nem csupán azok, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, hanem azok is, akiknek ez pénzbe kerül, meg kell vásárolniuk” – jegyezte meg Tar Gyöngyi.

Sorrendben „szúr" a háziorvos

Szalkay Márta Maros megyei háziorvos lapunknak megerősítette, hogy idén többen szeretnék beadatni az oltást. Csakhogy

most sem érkezett annyi, amennyit kért

– tette hozzá. Az igényelt 400 adag helyett még 100 sem jött meg, ezért olyan sorrendben adja be pácienseinek a vakcinát, amilyen sorrendben azok kérték.

„Szégyellem magam a betegeim előtt, mert megkérdeztem tőlük, hogy szeretnének-e védőoltást, és most nincs elég, nem tudom mindenkinek beadni” – fogalmazott a Gernyeszegen rendelő háziorvos, hozzátéve, hogy két kis eldugott településen, Illyében és Csinádon rengeteg idős ember él, akiknek fontos lenne a védőoltás általi megelőzés.

Akiknek nincs krónikus betegségük és keresőképesek, meg kell vásárolniuk a gyógyszertárból az influenza elleni oltóanyagot. Csakhogy

a gyógyszertárak sincsenek kellőképpen ellátva.

Veress Zsombor segesvári gyógyszerész a Székelyhonnak elmondta, szeptember végén megjelent a vakcina, de nagyon hamar el is fogyott. Noha nagy a kereslet iránta, és folyamatosan kéri a gyógyszertár is, azóta sem kaptak – mondta a szakember, akitől azt is megtudtuk, hogy egy dózis ára 58,70 lej. „Ami nem olcsó, de sokan így is szeretnék megvásárolni és beadatni” – tette hozzá.