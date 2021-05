Hetvenkét órán át bárkit, előzetes programálas nélkül beoltanak

Háromezer oltást biztosítanak Marosvásárhelyen a gyógyszerészeti egyetemen kialakított ideiglenes központban, ahol péntek reggel nyolc órától hétfőn reggel nyolc óráig bárki, előzetes programálás nélkül igényelheti a Pfizer-BioNTech vakcináját. Az intézményvezetők bizakodók, Marosvásárhelyen autós oltópontot is létre fognak hozni.

A gyógyszerészeti egyetem épületében alakították ki az ideiglenes oltóközpontot. • Fotó: Haáz Vince

Az ország öt másik orvosi és gyógyszerészeti egyeteméhez kapcsolódva a marosvásárhelyi egyetem is helyet ad egy hétvégi oltásmaratonnak, amely keretében a tizenhat éven felüli személyek, személyi igazolványuk bemutatásával kaphatják meg az oltást. Az egyetem rektora, Leonard Azamfirei csütörtökön azt hangsúlyozta, hogy több mint 300 önkéntes vesz részt ezen a maratonon, az egyetem diákjai mellett, vásárhelyi és megyebeli egészségügyi asszisztensek, orvosok, de civilek is jelentkeztek, és ingyenes állnak helyt a 72 órás maratonon.

Jelentkezzenek minél többen!

Maros megye prefektusa, Mara Togănel az oltásmaratont megelőző tájékoztatón arról beszélt, büszke arra, hogy a helyi és megyei hatóságok összefognak és a lakosság érdekeit szolgálva cselekednek.

Arra biztatott mindenkit, hogy éljen az oltás lehetőségével és használja ki a hétvégi maratont.

Arról is beszélt, hogy egy autós oltópont létrehozását is tervezik, de egyelőre nincsenek egészségügyi alkalmazottak, akik ezt be tudják vállalni.

A megyei tanács elnöke, Péter Ferenc beszédében arra emlékeztetett, hogy felelős állampolgárként kell viszonyulni a járványkérdéshez, és nem túl nagy áldozat hétvégén negyven percet rászánni az oltásra.

„Marosvásárhelyen 56 ezer oltóanyagot adtak be, és 35 ezer személy már mindkét vakcinát megkapta, de ez még nem elég a nyájimmunitáshoz, ezért

a marosvásárhelyi városháza mindent megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa a lakosságot a vakcina fontosságáról és arra biztassa őket, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel

– mondta Marosvásárhely polgármesterre, Soós Zoltán.

Vass Levente egészségügyi államtitkár arra figyelmeztette a Maros megyei politikusokat, hogy bár a városokban egyre több beoltott lesz, a vidéki településeken élők nem tudnak gyorsan és egyszerűen hozzájutni a vakcinához, és ennek érdekében nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a vezetőknek is. Azt is elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium minden szükséges pénzalapot biztosít az oltóközpontok működtetésére, és vakcinában sincs hiány.

Fontos tudnivalók

A pénteken reggel nyolc órakor kezdődő oltásmaraton kapcsán a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan azt emelte ki, hogy 3000 oltóanyagot igényeltek a brassói központtól, de ha ez nem lenne elég, bármikor pótolni tudják.

Egyszerre tíz helyen fogják oltani a gyógyszerészeti egyetem épületében felállított központban az ide érkezőket, és arra számítanak, hogy 40–50 percet kell egy személy a helyszínen töltsön.

Három hét múlva szintén itt, ugyanilyen körülmények között kaphatják meg az érdeklődők a második vakcinát is. Azt még nem döntötték el, hogy akkor lesz-e lehetőség egy egyszeri oltás beadatására is, ez elsősorban a helyi igényektől függ majd. Maros megyében csütörtökön reggelig 160 ezer személyt oltottak be, közülük 60 ezren mindkét vakcinát megkapták. (Maros megye lakossága 550 ezer).

A megye több polgármestere buszokat indít a vásárhelyi oltásközpontba, lehetőséget biztosítva az érdeklődőknek, hogy szervezetten oltassák be magukat.

Az egyik motorosklub a Tudor-lakónegyedi pláza parkolójából két keréken szállítja az egyetemhez az oltásra igyekvőket, így népszerűsítve a véleményük szerint nagyon fontos kezdeményezést.