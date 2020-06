Hetvenezernél is többen nézték meg a Sirályt

Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója. Archív • Fotó: Haáz Vince

Gáspárik elmondta, a színészek végigdolgozták a járvány nehezítette időszakot, és a kulturális minisztérium sem fordított hátat nekik, senkit nem kellett kényszerszabadságra küldeni vagy elbocsátani. Arról is beszámolt, hogy a tanfelügyelőséggel együttműködve kétszáznál is több videót készítettek az 5–12. osztályok számára a tananyag kiegészítéséhez, segítve az online oktatást. Most az elemi iskolások számára készítik a felvételeket. Ugyanakkor készülnek a június 15-ei újabb enyhítésre, zajlanak a próbák, hogy mihelyt lehetővé válik, nyithassanak a közönség felé.

HIRDETÉS

Amióta be kell zárni a színház kapuit, a műszaki munkálatok sem szüneteltek, kitakarítottak, átfestettek, rendbe tettek mindent a színpadon, a színfalak mögött – közölte az igazgató, aki elmondta, a színészek rengeteg online munkát végeztek, online előadásokat tartottak, gyermeknapra saját projekttel készültek, és jelenleg is folyamatban vannak a próbák, újabb produkciókkal készülnek színpadra lépni.

A színház valamennyi előadását elérhetővé tette az interneten, de online előadásokat is tartott, amelyek igen nagy látogatottságot értek el – mutatott rá az igazgató, kiemelve azt, hogy

Csehov Sirály című darabját 72 ezren tekintették meg,

a Radu Afrim rendezte Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan című produkciónak is meghaladta a 60 ezret a nézőszáma. Attól, hogy az online előadások, illetve valamennyi produkciónak az internetes elérése negatívan befolyásolná a nézők színházi látogatási szokásait, Gáspárik nem tart. Kérdésünkre válaszolva úgy fogalmazott, hogy más az, ha az ember otthon ül és a képernyő előtt néz egy előadást, vagy egészen más, ha a színházban, több száz nézővel együtt tekinti meg ugyanazt a produkciót.

Jelenleg három darabot próbál a Tompa Miklós- és kettőt a Liviu Rebreanu Társulat, illetve készülnek a szebeni színházi fesztiválra, ahol online vesznek részt. A tervek között szerepel az augusztus 15-ei kisvárdai, valamint a szeptember eleji pécsi fellépés is.