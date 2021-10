Hétköznap is korlátozzák a kijárást Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen a köztereken továbbra is kötelező a maszkviselés • Fotó: Haáz Vince

A Maros Megyei Prefektusi Hivatal hétfői közleménye szerint kedd estétől

csak azok lehetnek kint 20 óra után az utcákon, akik be vannak oltva koronavírus ellen, vagy munkába mennek, onnan jönnek, sürgősségi egészségügyi problémájuk van.

Ez utóbbiaknak nyilatkozatot kell kitölteniük, és csak úgy tartózkodhatnak a köztereken, utakon. A maszkviselési kötelezettség továbbra is érvényben van, valamint az a szigorítás is, hogy a vendéglátóegységekbe, sportrendezvényekre, szabadidőközpontokba csak beoltottak léphetnek be, és a belső tereken levő helyek ötven százaléka foglalható el.

Maros megyében – a prefektúra által közölt adatok szerint – múlt héten 1916 új koronavírusos beteget azonosítottak, és 37 személy veszítette életét a fertőzés következtében is.

Míg múlt hétfőn Marosvásárhelyen a fertőzöttségi mutató 6,03 ezreléken volt, egy hétre rá elérte a 8,46 ezreléket.

Maros megyében kilenc település haladta meg a 7,5 ezrelékes fertőzöttséget, és került sötétvörös besorolásba. Marosvásárhely mellett szigorítások lépnek életbe Mezőmadarason, Jedden, Mezőgerebenesen, Marosszentkirályon, Küküllőszéplakon, Rücsön, Királyfalván és Marosszentgyörgyön. Legmagasabb a fertőzöttség megyeszinten Mezőmadarason, 11,29 ezrelék, ami 18 fertőzöttet jelent az elmúlt két hétben.

