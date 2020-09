Hétfőtől lehet iratkozni a Népiskola képzéseire

Újraindul az oktatás a Vámszer Géza Művészeti Népiskolában, a 2020-2021-es tanévre szeptember 7-25. között iratkozhatnak be az érdeklődők. Az intézmény közleménye szerint a szokásos október eleji tanévnyitó a járványügyi helyzet miatt elmarad, a tanórákat azonban a megszokott módon megtartják.

Idén is várják a hangszeren tanulni akarókat, de nemcsak őket. Archív • Fotó: Facebook.com/Vámszer Géza Művészeti Népiskola

Nagy előrelépés, hogy a nepiskola.ro honlapon idéntől online is be lehet iratkozni, de az iskola csíkszeredai székhelyén is meg lehet ezt tenni, a Gál Sándor utca 9. szám alatt hétköznapokon 10-18 óra között. A hangszeres szakra iratkozókat helyben meghallgatják a szaktanárok. Az iratkozás ideje alatt, szeptember 14-25. között nyílt órák keretében lehet kipróbálni az egyes szakokat ingyenesen. Bővebb információ és bejelentkezés a 0266-310 884-es telefonszámon.

Szakok, újdonságok

Az iskola oktatási palettáján számos hangszeres képzés szerepel, emellett előadóművészeti szakok (táncok, színjátszás, bábszínház), képzőművészeti szakok (festészet, grafika), iparművészeti szakok (ruhatervezés, animáció, alkalmazott grafika) és népi mesterségek (bútorrestaurálás, faművesség, kerámia).

Újdonságnak számít idén a kortárs tánc szak, amelyen különféle technikákat tanulnak, amelyek általánosan fejlesztik a mozgáskultúrát, megtanulják hogyan válhat amatőr táncos előadóművésszé, a mozgásszínház, kontakt-tánc, új cirkusz irányvonalán keresztül vezetve, lehetőség nyílik számos technika elsajátítására, a Cyr kerék kipróbálására. A képzésekre gyermekeket és felnőtteket egyaránt várnak. Bővebb információk a népiskola honlapján találhatók.