Heteken belül elkezdődik a mezőgazdasági ágazat teljes feltérképezése

A földterületektől az állatállományon át a mezőgazdasági gépparkig mindenre kiterjed a mezőgazdasági összeírás • Fotó: Barabás Ákos

Május 10-én kezdődik és július 31-ig tart az általános mezőgazdasági összeírás adatgyűjtési időszaka, amelyet Hargita megyében majdnem félezer kérdezőbiztos, illetve koordinátor végez majd terepen.

Amint arról Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője tájékoztatta lapunkat, a kérdezőbiztosok felkeresik a gazdaságokat – a legkisebbtől a legnagyobbig az összeset – és a tulajdonostól felveszik a gazdaság adatait.

A terület beazonosítására szolgáló adatokat, a földeken megtermesztett növénykultúrákat, a mezőgazdasági gépparkot és a háziállatállományt is lajstromba veszik, de arról is kérnek adatokat, hogy az adott gazdaságban hányan dolgoznak,

milyen termékeket állítanak elő, és hogy megélhetési gazdálkodást folytatnak vagy csak kedvtelésből, saját felhasználásra termelnek – tudtuk meg az igazgatóság vezetőjétől, aki elmondta lényegében egy átfogó statisztikai adatgyűjtésről van szó. A felmérést a mezőgazdasági igazgatóság vezeti és ebben megyeszerte 469 kérdezőbiztos és koordinátor vesz részt – már zajlik a felkészítésük a megy mind a 67 önkormányzatánál. A kérdezőbiztosok a korábbi általános mezőgazdasági összeírások gyakorlatától eltérően ezúttal elektronikus adatbevitelt végeznek majd, azaz táblagépekbe írják a szükséges információkat, majd a felmérés végén a gazdaság tulajdonosa is digitálisan írja ezt alá.

Nem csak egy egyszerű adatfrissítés

Az összeírás eredményét a statisztikai hivatal dolgozza fel, és ennek az összesítésnek az eredménye alapján dolgozzák majd ki az országos és európai uniós agrárpolitikai stratégiákat, illetve a támogatási programokat is – vázolta az összeírás, illetve az abba bekerülő adatok pontosságának a jelentőségét Romfeld Zsolt. Tízévenként kell elvégezni a felmérést – ezt a romániai és EU-s törvények egyaránt előírják – és szükség is van rá, hiszen egy évtized alatt számtalan változás történik a mezőgazdaságban. Hargita megyében például nőttek a gazdaságok a földek csoportosítása által – ami elősegíti a megélhetési mezőgazdálkodást –, tehát nem csak egy egyszerű adatfrissítés lesz az összeírás, hanem egy átfogó felmérés – magyarázta a szakember.

Tudnivalók a gazdák, tulajdonosok számára

„Az említett időszakban a kérdezőbiztosok eljutnak a gazdákhoz, földtulajdonosokhoz. Akit nem találnak otthon, azt telefonon felhívják, majd személyesen felkeresik” – magyarázta a felmérés lebonyolítását Romfeld Zsolt, megjegyezve, hogy minden érintettet személyesen felkeresnek az adatgyűjtést végzők. A farm- és területtulajdonosoknak, állattartó gazdáknak fontos tudniuk, hogy

a kérdezőbiztosok a megyei mezőgazdasági igazgatóság által láttamozott és a mezőgazdasági minisztérium által engedélyezett fényképes, sorozatszámmal és pecséttel ellátott igazolvánnyal kell rendelkezzenek, és ezt kötelesek lesznek felmutatni.

„A kérésünk is az, hogy csak őket engedjék majd be” – hangsúlyozta az intézmény vezetője. A kérdezőbiztosokat a statisztikai hivatal toborozta, a szerződéseket már megkötötték velük, a felkészítésüket pedig a mezőgazdasági igaztóság végzi, a települések többségén kis csoportokban, ott pedig, ahol a település fertőzési rátája miatt ez nem lehetséges, online próbálják ezt elvégezni.

Az összeírás július 31-én zárul. Amint arról Romfeld Zsolt tájékoztatott, a felmérés eredményeinek összesítését, illetve kiértékelését őszre készíti el a statisztikai hivatal, a nyers eredmények ugyan valószínűleg már korábban meglesznek, de a feldolgozott adatok kiértékelése akkor lesz majd nyilvános.

Az általános mezőgazdasági összeírás elvégzést a statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó európai jogszabályokat is előírják, valamint az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének az ajánlásai is, amelyek szerint tízévenként minden tagállamnak általános mezőgazdasági összeírást kell készíteni. Az összeírás feldolgozott eredményei meg kell feleljenek a nemzetközi összehasonlíthatóság európai követelményeinek, valamint az országos kritériumoknak is, ugyanakkor olyan információkat kell szolgálniuk, amelyeket a politikai döntéshozók, a kutatók, a gazdák és a nagyközönség is hasznosítani tud a mezőgazdasági ágazat állapotának és szerkezetének, illetve a mezőgazdaság környezeti hatásának a jobb megértéséhez.