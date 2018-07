Hetedszer lüktet a Pulzus Székelyudvarhelyen

Tíz napon át alkotnak a művészek a Spanyár-házban • Fotó: Barabás Ákos

Székelyudvarhely első művésztelepének indulásakor az alapgondolat az volt, hogy egy olyan platformot hozzanak létre, amely meghívott vendégművészeket fogad be, és ezáltal a helyi alkotók is különböző impulzusokat kapnak. Ahogy a házigazda, Berze Imre szobrász fogalmazott:

itt az ismerkedés és szakmaiság együtt jár, mások alkotásai által pedig nyitottabbá válik az ember.

A szakmai körökben hamar elismert rendezvényen meghívásos alapon történik a részvétel, mindig új alkotókat vonnak be, akiket Kovács Árpád művészettörténész és Berze Imre közösen választanak ki szakmai végzettségük és addigi munkásságuk alapján, személyes kapcsolatok mentén, de az sem teljesen kizárólagos, inkább csak a biztonság kedvéért,

végtére is tíz napig össze vannak zárva.

A kolóniának a Haáz Rezső Múzeum biztosítja az intézményi hátteret, hogy az egyéni alkotás szabadsága megvalósulhasson.

Az idei Pulzuson kilencen vesznek részt, legmesszebbről, az angliai Bristolból Simon Whetham jött, akivel egy koreai művésztelepen ismerkedett meg Berze, és „nagyon talált a szó”. Mint megtudtuk, ő amolyan sound and visual artist, a hang és látvány közti határokat feszegetve installációkat készít. Most van itt először, Bukarestbe érkezett, onnan ideautózva volt ideje megvizsgálni a tájat, és nagyon inspirálja ez a környezet.

Szirtes János és Molnár Ágnes Éva Budapestről jöttek, velük 2013-as találkozásuk óta folyik az egyezkedés, de csak most értek rá. „Izgalmas dolgokat készítenek performansz és akcióművészet terén” – méltatta őket a házigazda.

Mivel mindig gondolnak a fiatal helyi alkotókra, őket Hodgyai István plakáttervező képviseli, aki a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskolában végzett, és jelenleg a marosvásárhelyi színháznál dolgozik. „Kedvelem a plakátjait, a gondolkodásmódját, azt, ahogyan megközelíti az adott témát” – fejtette ki Berze. Jelen van továbbá Gujuman Uliana, aki Zetelakán él, és „nagyon érzékeny festő”, Csókás Szilárd Zsolt fiatal marosvásárhelyi festő, Török Tihamér csíkszeredai születésű grafikus, aki „sokat élt Kolozsváron, egy ideje itt lakik, ezért úgy éreztem, hogy őt is be kell kapcsolni a körforgásba”, valamint Csillag Simon Repolski Imola textilművész, „akit szintén régóta ismerek, munkáit is nagyon kedvelem”. Maga Berze is igyekszik alkotni, már amennyire a beletemetkezést a házigazda kötelezettségei engedik.

Jövő csütörtökön az addig elkészült alkotások mindegyikét kiállítják a Kossuth Lajos utcai képtárban, illetve minden részvevőtől bekérnek egy-egy művet a galéria (ezáltal is) gyarapodó gyűjteményébe. A tárlatot Kovács Árpád művészettörténész nyitja meg délután hat órakor.