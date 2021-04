Helytörténeti kiállítás az élelmiszerboltokban, a virágüzletben, a polgármesteri hivatalnál és a gyógyszertárban

Rendhagyó kiállításon mutatkozik be Felsőboldogfalva múltjának egy szelete: a tárlat Kilyén Barna mintegy kétéves kutatómunkájának az eredménye, a végső cél pedig a település monográfiájának kiadása.

Ilyen például a községházánál látható faragott kőtábla is, amit egy felsőboldogfalvi család találta a kilencvenes években a Nagy-Küküllőben. Rajta néhány soros nemzeti érzelmű vers olvasható.

A kiállítás teljes anyaga a falubeliek tulajdona, az összes tárgy és kordokumentum most került először közszemlére.

Kilyén Barna, a Paradji Trópusi Lepkeház megálmodója és működtetője aktív tagja a felsőboldogfalvi közösségnek is, nagy fába vágta a fejszét.

Boldogfalva látványosan fejlődik. Ez jó, de rossz oldala is van ennek: nyilván a fejlődés szükséges és előremutató. Folyamatosan bővül a falu lakossága, nagyon sok a beköltözött fiatal és fiatal család, ezért rengeteg régi házat lebontanak. A valamikori Boldogfalvából egyre kevesebb marad

A Felsőboldogfalvikum nevet viselő kezdeményezés tehát azt a célt is szolgálja, hogy a helybélieknek bemutassa a gazdag helytörténeti kincset, hogy a továbbiakban segítsenek megmenteni azt, ami még megmaradt az elődöktől. A helytörténeti projekt részeként további kiállításokat és rendezvényt is terveznek a kezdeményezők, illetve lobbiznak a boldogfalvi tájház létrehozásáért is.

„Ne egy statikus épületre gondoljunk, hanem egy dinamikus, a mai elvárásoknak is megfelelő, vagány helytörténeti kiállítóhelyre” – tudtuk meg. Közben pedig minden újabb felfedezett érdekesség, történet a kezdeményezés Facebook-oldalán követhető.