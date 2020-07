Helyi cég vásárolta meg a korábban a Petrom tulajdonában levő székelyudvarhelyi területet

Egy nyikómalomfalvi vállalat vásárolta meg a székelyudvarhelyi Vásártér utcai telket, amelyet a Petrom Románia kőolajipari társaság értékesített internetes liciten és amelyre a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal is benyújtotta árajánlatát.

Még nem tudni, hogy milyen megvalósítást terveznek a területen • Fotó: Bálint Előd Erdély

Ezt a vállalat tulajdonosa, László Zsolt is megerősítette megkeresésünkkor, aki rámutatott, már ki is fizették a felajánlott összeget. „Nem titok, hogy mi vásároltuk meg a Vásártér utcai telket, arról azonban egyelőre nem tudok beszélni, hogy milyen beruházás megvalósítására használjuk majd fel, hiszen több elképzelésünk is van erről.

Annyi biztos, hogy ha Isten megsegít, valami szép dolgot szeretnénk megvalósítani

– fogalmazott lapunknak a vállalkozó, hozzátéve, hogy mindenképp közölni fogják tervüket, amint megszületik a döntés.

A hivatal is licitált

Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől korábban megtudtuk, hogy intézményük is részt vett a kőolajipari társaság által meghirdetett liciten, ám nem sikerült megvásárolni a telket. Ők a licitet megelőzően – a törvényeknek megfelelően – független szakcéggel értékeltették fel a területet, amely

253 800 euróban határozta meg a maximálisan kifizethető összeget, ám ez nem bizonyult elegendőnek.