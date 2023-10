Helyénvaló bolt: helyi termékek a családi asztalra a legrövidebb úton

A termelők részéről is hasonló fejlődést látunk, hiszen míg az elején még mi kutattuk fel őket, ma már maguktól keresnek fel bennünket, hogy segítsük eljuttatni termékeiket a fogyasztókhoz. Ami egy lényegi elem a termelők kiválasztási folyamatában, hogy csakis olyan személyekkel dolgozunk együtt, akik minden előírásnak megfelelnek, állategészségügyi engedéllyel rendelkeznek, és minden egyes termékük bevizsgált. A hozzánk betérő vásárlók így biztosak lehetnek benne, hogy a legminőségibb és legegészségesebb élelmiszereket fogyaszthatják. Ugyanez igaz a nem élelmiszer kategóriába tartozó termékeink esetében is.

– Tulajdonképpen a mi szerepünk a kapcsolatteremtésben rejlik. Mi biztosítjuk a helyszínt úgy fizikai-, mint az online térben. Szerencsére azt érzékeljük, hogy egyre többen kezdenek nyitottá válni a helyi termékekre, és itt nem csak a helybéli lakosokra gondolok. Köszönhetően annak, hogy online webshopunk elérhető bárki számára megnyíltak a kapuk, és távolabbi vidékeken élők is megkóstolhatják a helyi zamatos málnalekvárt vagy éppen az áfonyaszörpöt. Igyekeztünk Székelyudvarhely és 70 kilométeres körzetéből termelőket választani. Öröm számunkra, hogy ma már Temesvár, Nagyvárad térségéből és nagyobb romániai városokból is érkeznek megrendelések. Terveink között szerepel, hogy Magyarország irányába is terjeszkedjünk, és kiépítsük a szállítási folyamatokat.

Ha érdekesnek találtad cikkünket, akkor oszd meg ismerőseiddel, hogy minél több emberhez eljuthasson. Maradj velünk a továbbiakban is, hiszen az elkövetkező cikkekben, interjúkban tovább boncolgatjuk a REL, azaz a rövid ellátási láncok mibenlétét, előnyeit. Helyi gazdák, rövid élelmiszer-ellátási láncszakértől és lelkes vásárlók mesélnek majd tapasztalataikról. Azt is megmutatjuk, hogy a mindennapjaidban milyen lépéseket tudsz tenni egy élhetőbb környezetért, miként támogathatod a helyi termelőket. Interjúinkat meghallgathatod a Rádió GaGa műsorában is, ahol további érdekességeket tudhatsz meg a REL-ről. További infók: helyenvalo.ro/REL.



Sőt, ha szeretnél helyi, zamatos, megbízható forrásból származó préselt gyümölcsleveket kóstolni, akkor térj be a székelyudvarhelyi Helyénvaló boltba (Székelyudvarhely, II. Rákoczi Ferenc utca 15. szám), hiszen egész októberben ingyenes kóstolás zajlik.