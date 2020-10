Helyeket szabadít fel a csíkszeredai kórház a koronavírusos betegek ellátására

Az elmúlt napokban jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, ugyanakkor a Székelyudvarhelyi Városi Kórház többször is visszautasította – háttérkórházi státusával ellenkező módon – a súlyos állapotú Covid-betegek átvételét Csíkszeredából, így megtelt a megyeközpont kórházának koronavírusos betegek ellátására átalakított osztálya. Annak érdekében, hogy a betegeket továbbra is megfelelően elláthassák, számos – ideiglenes – intézkedést hoztak – számol be pénteki közleményében a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.