Helyben is van óvoda, már csak a szülőket kell meggyőzni, hogy ide járassák a gyerekeket

• Fotó: Haáz Vince

Az egyik magyarázat a napközi hiánya volt eddig, hiszen 12-kor ki kell venni a kicsit az óvodából, és ha nincs aki ezt megtegye, mert a szülő dolgozik, akkor inkább a közeli városba viszik a gyerekeket is. Azok közül, akik a városban járnak óvodába, sokan az iskolát is ott kezdik, pedig a jeddi iskola is korszerűen felszerelt intézmény, szakképzett pedagógusokkal.

Reméljük, hogy egy-két év alatt sikerül benépesíteni az új óvodánkat, rájönnek a szülők, hogy itt biztonságosabb is és jobb is és egyszerűbb idehozni a gyereket reggelente, mint a városba

A Székelyhonnak elmondta, felépült az óvoda, amely a városi óvodákon is túltesz a felszereltség szempontjából, most már csak a szülőket kell meggyőzni, hogy ezt válasszák. Ennek érdekében márciusban egy nyílt napot terveznek, ahová valamennyi érdekelt családot meghívnak, győződjenek meg személyesen a körülményekről.

Az új óvoda, ahogy a polgármester is mondta, szép helyen van, a református templom melletti, hatalmas udvarral, parkolóval, kültéri játékokkal ellátva. Az épületbe lépve szekrénykék sorakoznak a fal mellett, új mosdók, új termek, új játékok vannak mindenhol. Curticăpean Réka és Demeter Erzsébet óvónőkkel beszélgetünk, akik szintén remélik, hogy benépesülnek a termek, többen lesznek ősztől.

Bár most is vannak szülők, akik annak ellenére, hogy Marosvásárhelyen dolgoznak, a jeddi óvodát részesítik előnyben, fontosnak tartják, hogy a gyerek ott járjon óvodába, ahol lakik, abban a környezetben, közösségben szocializálódjon. Ezek a szülők örömmel íratják be a napközibe ősztől a gyerekeiket, ahogy zömében azok is, akiknek ezután kezdi az óvodát a kisgyerekük.

Azokat kell meggyőzni, akik Marosvásárhelyre járatják a kicsiket, hogy ide könnyebb elhozni az óvodást és itt is mindent megkap, jó körülmények között van a gyerek

– mondták az óvónők.