Helikopterből is figyelik az erdőket

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Mint Emanuela Rugină, a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a héten a Maros megye területén működő három erdészeti hivatalban (Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban és Szászrégenben) és öt fafeldolgozással foglalkozó cégnél tartanak helyszíni ellenőrzéseket az erdőőrség felügyelői és a rendőrök.

Az átfogó akció célja az illegális fakivágások megelőzése és megakadályozása.

A rendőrök és az erdőőrök a raktárokon és udvarokon levő famennyiség eredetét, feldolgozását és értékesítését is vizsgálni fogják. A belügyminisztérium helikoptereit is bevetve készítenek az erdőterületekről kisfilmeket, de szintén a magasból mérik fel a kisebb fafeldolgozó üzemek környékét is. A Maros megyei rendőrök mellett az ellenőrzésekben részt vesznek a Suceava, Kolozs, Fehér, Kovászna, Vrancea és Brassó megyei rendőrök is. Júliusban Máramaros megyében volt hasonló, több napos nagylélegzetű ellenőrzés.