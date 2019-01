Hegyre, sípályára csak felkészülten! – tanácsok a balesetmentes vakációzáshoz

Nagyüzem volt a karácsonyi és újévi minivakáción a sípályákon, de a téli sportok szerelmesein kívül is sokakat vonz ilyenkor a tiszta hegyi levegő, a havas tájak. Ez azonban együtt jár olyan helyzetekkel is, amikor a tapasztalatlan túrázó bajba kerülhet. A gyergyószentmiklósi hegyimentők hat bevetésen vettek részt az utóbbi napokban.

Mentés sípályáról: általában a felkészületlenség okozza a bajt • Fotó: Gyergyószentmiklósi Hegyimentő Szolgálat

A Dancurás hegyimentő csapat által felügyelt sípályákon öt alkalommal volt szükség a szakemberek segítségére. Borszéken három, a Bucsinon található Bogdán pályán pedig két síbaleset történt az ünnepi időszak alatt. Ez a jelenség nem új, általában számítanak is a hegyimentők az ilyen esetekre.

A bajok oka többnyire az, hogy a sízők, ha tapasztaltan művelik is a téli sportot, nem mindig készülnek fel megfelelően.

Edzés nélkül vágnak neki a hegyoldalakról való lesiklásnak, és ilyenkor történnek a ficamok, végtagtörések. Amint azt Elekes Huba, a Dancurás hegyimentő csapat képviselője elmondta, az idény előtt mindenki számára fontos lenne a felkészülés, az izmok hozzászoktatása a havas sportoláshoz, a tél elején szaladni kellene és guggoló gyakorlatokat végezni a biztonságosabb sportolás érdekében, hiszen az edzés segítene megelőzni a baleseteket.

HIRDETÉS

Az illetékes szerint az is jellemző, hogy a síző nincs tisztában a saját határaival, ki akarja használni a nap minden percét, és akkor is csúszik még egyet, amikor elfáradtak a lábai, és már nem úgy mozognak, mint pihenten. Erre is érdemes odafigyelni – hívta fel a figyelmet a hegyimentő.

A sziklafal is más télen

A 2018-as év utolsó napján a Gyilkos-tó mellett, a Kis Cohárdon kellett életet menteni. A Wild Ferenc via ferratán, azaz a kiépített mászóúton egy fiatal pár került bajba, a sziklafal egy adott pontján nem tudtak tovább jutni, és a hegyimentőknek kellett segítségükre sietniük. A segítségnyújtásnak köszönhetően a bajba jutottak végül sértetlenül megúszták a kalandot.

Vannak, akik nyáron könnyűszerrel mennek fel a via ferratán, és azt gondolhatják, hogy ez télen is így lesz. Azonban a jeges fal, a hideg miatt teljesen más ilyenkor a sziklamászás is. Csúszós a szikla, nincs lehetőség a falra kilépni, mint nyáron, így nem is ajánljuk ilyenkor ezt senkinek, pontosabban csak azoknak, akik valóban megfelelő tapasztalattal rendelkeznek

– összegzett Elekes Huba.

Amit mindenképpen érdemes megfogadni

A téli túrázás is kedvelt sport, de elindulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni, hogy a kiválasztott útvonal egyáltalán járható-e ilyenkor – szól a hegyimentők figyelmeztetése. A Facebookon megtalálhatók az adott régió hegyimentő szolgálatainak elérhetőségei, ahol

készséggel adnak információkat, tanácsokat a szakemberek.

A hegyimentőket már csak azért is érdemes felhívni, mert váratlan nehézségekkel is szembesülhet a túrázó, és az is hasznos lehet, ha a mentők tudják, hogy valaki éppen merre indult el a hegyen. A Dancurás hegyimentő csapat szerdán tette elérhetővé Facebook-oldalán a Gyergyói-medence és a Hagymás-hegység turistaútjainak digitalizált térképét, amely nagy segítség lehet a túrázóknak: az is fel van rajta tüntetve, mely ösvényeket nem ajánlják téli túrákra.