Házszentelés járvány idején

Lehet fogadni a házszentelőket, el lehet halasztani az eseményt, vagy online is meg lehet ejteni. Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Az egyháztanácsosokkal egyeztettünk és az érsek úr által ajánlott lehetőségek közül az elsőt, a hagyományos módon történő házszentelést választottuk” – ismertette a Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes. Hozzátette, betartják az országos járványügyi előírásokat:

maszkot kell viselnünk, a távolságot be kell tartani és fertőtlenítjük a kezünket.

Ezenkívül az érseki ajánlás szerint le kell csökkenteni a házszentelésben részt vevők számát, mellőzni kell a kézfogást, és

a hagyományoktól eltérően nem az egyház által hordozott keresztet, hanem a családi feszületet lehet megcsókolni.

Lehetőség van továbbá arra is, hogy a magánházban élők az udvaron fogadják a papokat. „Ahol úgy gondolják, hogy álljunk meg a ház előtt, vagy az ajtóban, akkor az udvaron is elő lehet készíteni az ünnepi asztalt” – fogalmazott az esperes.

A tömbházak esetében az a megoldás született Gyergyószentmiklóson, hogy emeletenként a lépcsőházban végzik el a szertatást. A katolikus családok a lakásaik előtt, a szokásos kellékeket pedig az ajtó elé helyezve kapcsolódhatnak be a házszentelésbe.

Portik-Hegyi Kelemen ugyanakkor elmondta, hogy akik ilyenkor fizetik az egyházadót, a pénzt tegyék egy borítékba, ráírva a nevet, címet és az összeget.

Az érsek egy másik ajánlása szerint a települések egyházközösségei el is halaszthatják a házszentelést egy későbbi időpontra, akár húsvét környékére, vagy a harmadik lehetőségként a világhálón keresztül is be lehet kapcsolódni a szertartásba. Január 10-én, Jézus megkeresztelkedése ünnepén délben 12 órakor a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook-oldalán, valamint a templom.ro oldalon online mond áldást Kovács Gergely érsek házszentelés gyanánt.

„Ez ugyanúgy fog zajlani, mint húsvétkor a barka- és ételszentelés. Akik így szeretnének bekapcsolódni, készítsenek elő egy fehér abrosszal leterített asztalt, amelyre kihelyezik a családi keresztet, a vizet és egyéb tárgyakat, amit meg szeretnének áldatni, gyújtsanak meg egy gyertyát, és így vegyenek részt az érsek úr szertartásán” – mondta Portik-Hegyi Kelemen. A gyergyószentmiklósi házszentelés programját a szentmiséken, a templomok hirdetőtábláin közlik majd, de a korábbi évekhez képest ilyen szempontból számottevő változás nem lesz.