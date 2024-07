Házimunka pénzért, legálisan: az már bebizonyosodott, hogy működik a rendszer

Egyelőre még nincs túl sok felhasználója Hargita megyében annak az online platformnak, amelyet azért hoztak létre, hogy a használatával legálisan, fizetség ellenében elvégeztethetők legyenek a háztartási, ház körüli munkák. Történtek viszont már ilyen megbízások, így bebizonyosodott az is, hogy a rendszer működik. A napokban döntött a kormány fizetségként használt utalványok érvényességi idejéről is.

Nagyjából három hónapja indította el az Országos Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség azt a platformot, amely a háztartási, ház körüli munkák elvégzésére hozza össze a megbízókat az ilyen munkára jelentkezőkkel, továbbá ezen keresztül kaphatják meg a fizetséget is a munkavállalók.

akik a fizetséget bankkártyára kapják, ha rendelkeznek ilyennel. A munkavállalók számára azért is hasznos a rendszer, mert bizonyos körülmények között nyugdíj- és egészségbiztosítást is kaphatnak az adott hónapra.

Mint mondta, a két munkaadó összesen 180 utalványt vásárolt – egyikük 100-at, a másikuk 85-öt – és már fizettek is azokkal a munkavállalók által elvégzett házi-, ház körüli munkákért, illetve igényelték az ügynökségtől az utalványok átváltását pénzre. Az említett munkaadók

a platformon keresztül vásárolták az utalványokat, a tranzakciók is ott történtek, ami azt igazolja, hogy a rendszer problémamentesen működik.

Ezt Jánó Edit is megerősítette. Noha mindkét munkaadónak segítettek, hogy könnyebben boldoguljanak a platformon – mondta –, de valójában erre nincs feltétlenül szükség, ugyanis részletes és érthető útmutatást is tartalmaz a rendszer, tehát aki türelmesen elolvassa azokat, az egymaga is el tud intézni mindent online.

Egy évig érvényesek az utalványok

Múlt heti ülésén a kormány döntést hozott az utalványok érvényességi idejéről is. A szabályozás értelmében az utalványok 12 hónapig érvényesek, és