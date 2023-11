Házasságot is lehet majd kötni a Székely Nemzeti Múzeumban

Jövő évtől akár a boldogító igent is ki lehet majd mondani a teljes felújításon átesett Székely Nemzeti Múzeumban. Az exkluzív szolgáltatással egyrészt nyitnának a nagyközönség felé, másrészt kiegészítenék a kormányzati intézkedések nyomán megtépázott költségvetésüket.

Elmondta, az újranyitást követően a múzeum iránt nagyon nagy az érdeklődés, önkénteseket is be kell vonniuk, hogy minden csoportot fogadni tudjanak, ennek ellenére

Vargha Mihály szerint a szentélyben akár polgári, akár egyházi esküvőket is lehet tartani, és a jövő évtől szeretnék elindítani ezt a díjköteles szolgáltatást. „Ez egy

A helyiséget az előző vezetőség idején raktárnak használták, majd Vargha Mihály kezdeményezésére kitakarították, kimeszelték, és restaurálását követően a 300 éves zabolai szárnyas oltárt helyezték el benne. Jelenleg egy kisebb egyháztörténeti kiállítás tekinthető meg a szentélyben, ám az élő múzeum jegyében szeretnék a házasulandók rendelkezésére (is) bocsátani.

Ugyanakkor a múzeum egyben magát reklámozza ezzel” – mondta, hozzátéve, hogy ez csak egy plusz bevételi forrás lenne, az eredeti küldetésüket nem adják fel.

A sepsiszentgyörgyi kezdeményezés nem egyedi, Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeum székhelyéül szolgáló Mikó-vár már 2018 óta ad otthont a polgári esküvőknek. Amint azt Farkas Csillától, a városháza lakosság-nyilvántartó osztályának anyakönyvvezetőjétől megtudtuk, a fiatalok nagyon szeretik a helyszínt, mivel egy történelmi jelentőségű épületről van szó.

Hozzátette, tavaly és az idén is több mint kétszáz pár mondta ki a boldogító igent ezen a helyszínen. „Sokan vannak, akik máshonnan is ide jönnek, mert a Mikó-várban szeretnének esküdni” – tudatta. Jó idő esetén a múzeumudvart is igénybe lehet venni, de inkább az esketőterem használatát javasolják, mivel ellenkező esetben a látogatók megzavarhatják a szertartást.