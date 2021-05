Házakat, udvarokat öntött el a lezúduló csapadék

Folyamatosan érkeznek a hírek azokról a helyekről Maros megyében, ahol a lezúduló csapadékmennyiség elárasztotta a gazdaságokat, házakat csütörtök délután. Elsőként Dicsőszentmártonban, majd a közeli Mikefalván és a Balavásár közeli Kenden is gondot okozott a felhőszakadás.

Dicsőszentmárton több utcájában gondot okozott a lezúduló csapadék. • Forrás: Tirnaveni.ro

A Maros megyei tűzoltók elsőként Dicsőszentmártonban szálltak ki, ahol az Avram Iancu utcában két udvarra folyt be a lezúduló, de a sáncok által el nem nyelt csapadék. Itt a házakba nem folyt be a víz. Nem voltak ennyire szerencsések a közeli Mikefalva lakói, ahol két udvarra zúdult be a vizesárkokból kifolyt esővíz. Bábahalmán hét udvarról és két ház pincéjéből kell kiszivattyúzzák a sárlevet a helyszínen levő tűzoltók. Itt az okozta a gondot, hogy az árkok nem voltak kitakarítva és az átereszek eldugultak. Mint elmondták, a felhőszakadás elvonult, így remélik, hogy nem lesznek ennél nagyobb gondok.

A Balavásár melletti Nagykenden is a lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott gondot. A balavásári tűzoltók beszámolója szerint több udvart elöntött a víz, pontos felmérés a károkról még nem készült. Még nem fejezték be Nagykenden a mentést a tűzoltók, amikor egy részük a közeli Egrestőre kellett siessen, ahonnan azt jelentették, hogy több gazdaságba is befolyt a víz.