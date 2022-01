Hátrányos helyzetű fiatalokat támogatnak a jogosítvány megszerzésében

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány idén is meghirdette a MOL – Jogosítvány a jövőhöz elnevezésű jótékonysági programot, melynek kedvezményezettjei olyan fiatalok, akik hátrányos körülményeik miatt támogatásra szorulnak a jogosítvány megszerzéséhez – derül ki A Közösségért Alapítvány szerkesztőségünknek is eljuttatott felhívásából.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A népszerű programba legkésőbb január 21-ig jelentkezhetnek a nehéz anyagi körülmények közt élő 18–25 év közötti fiatalok, akik szeretnének jogosítványt szerezni, mert a munkavállalásnál feltétel vagy előny a hajtási engedély, illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében, de az ezzel járó költségek meghaladják anyagi lehetőségeiket.

A fiatalok pályázhatnak B, C és D kategóriájú jogosítvány – beleértve traktor, trolibusz és villamos gépjárművezetői engedély – költségeinek fedezésére. A pályázatokat postán illetve online is be lehet nyújtani.

A jelentkezési űrlaphoz öt iratot – motivációs levelet, szociális helyzetfelmérést, a mentor támogató nyilatkozatát, a sofőriskola árajánlatát, illetve egy iskolai/tanulmányi igazolást – kell mellékelni. Mindezek mellett

előnyt jelent továbbá az is, ha mellékelve van egy munkáltatói igazolás, illetve egy civil szervezet vagy állami intézmény támogató nyilatkozata.

Az érdeklődők a program részletes bemutatását, a tájékoztatót, valamint a pályázati formanyomtatványokat a Közösségért Alapítvány honlapján találják meg.

A program eddigi öt kiírásában összesen 117 fiatal vizsgázott sikeresen B és C kategóriára, valamint átalakított személygépkocsira és mezőgazdasági vontatóra, további 32 fiatal pedig folytatja a tanulmányait, vagy vizsgára készül.

Hargita megyéből 36 fiatal nyert támogatást, közülük húsz sikeresen vizsgázott, kilenc pedig folytatja a tanulmányait – derül ki az alapítvány tájékoztatásából.