Hatalmas mennyiségű pirotechnikai eszközt találtak, pedig más miatt tartottak házkutatást

Ez lehet Marosvásárhely első sétálóutcája?

Sétálóutcává alakítanák a marosvásárhelyi Bolyai utcát. Erről korábban Soós Zoltán polgármester is beszélt a választási kampányban, most a Szabad Emberek Pártjának két helyi önkormányzati képviselője nyújtott be erre vonatkozó határozattervezetet.