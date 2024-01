Csíki küldetésen a rendőr BMW: megvan az eredmény

Összesen hat jogosítványt vontak be, és több mint 140 büntetést szabtak ki sebességhatár túllépése miatt vasárnap 12 és 16 óra között a csíkszeredai közlekedésrendészek – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

A közúti ellenőrző akció során az 578-as európai út közlekedésbiztonsága érdekében voltak jelen a rendőrök: a bevetés során több mint 160 bírságot szabtak ki, ezzel is hangsúlyozva a közlekedési szabályok betartásának fontosságát a biztonság érdekében.

Az akció a vezetői engedélyek tekintetében is következményekkel járt: hat vezetői engedélyt függesztettek fel a szabálytalanságok miatt, ebből öt esetben gyorshajtás volt az ok. Egy vezetői engedélyt szabálytalan előzés miatt vettek el, és egy forgalmi engedélyt is bevontak a néhány órás akció keretében.