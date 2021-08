Hat hónap után lehet szükség a harmadik vakcinára, a többség viszont még az elsőt sem kapta meg

A sepsiszentgyörgyi laboratóriumban a Pfizerrel beoltottak mintegy 40 százalékánál nagyon alacsony ellenanyagszintet mértek hat hónap után • Fotó: Beliczay László

Szeptember elejére várják az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) erre vonatkozó ajánlását, ha ez megtörténik, legkésőbb október elején elkezdődhet Romániában is a harmadik oltásdózisok beadás – jelentette be Valeriu Gheorghiță orvos-ezredes. Az oltáskampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, elsőként az egészségügyben dolgozók, illetve a lakosság veszélyeztetett része kapja majd meg a harmadik oltást, amelyre vagy az országos oltásregisztrációs platformon jelentkezhetnek majd, vagy egyszerűen bemennek egy oltóközpontba.

Legalább hat hónap

A harmadik oltást csak akkor kaphatják meg a jogosultak, ha a második, tehát az emlékeztető oltásuk óta eltelt legalább hat hónap.

A harmadik oltásdózis beadására azért van szükség, mert hat hónap után elkezd csökkenni az antitestek száma a beoltottak szervezetében, ugyanakkor a vírus delta-variánsának a gyorsabb terjedési és szaporodási képessége miatt is szükség van a harmadik oltásra

– mondta Valeriu Gheorghiță, hozzátéve, hogy a fő prioritásnak továbbra is azt tartják, hogy minél többen megkapják az első oltást. Kitért ugyanakkor arra is, hogy

azoknak, akik beoltatták magukat és a fertőzésen is átestek, nem lesz szükségük harmadik oltásra.

A kutatási adatok alapján arról is beszélt, hogy a védettség hat hónap után történő csökkenése a Pfizer oltáanyagára vonatkozik, de hasonló eredményre számítanak a Moderna vakcinájával kapcsolatban is, miközben az AstraZeneca esetében az elsődleges brit eredmények azt mutatják, hogy a vektorvakcina hat hónap után is jól áll a hatékonyságát illetően. Nagyon valószínű, hogy azok, akik elsőként AstraZeneca vakcinát kaptak, harmadik oltásként mRNS-alapú (Pfizer, Moderna) oltást kapnak majd.

Sokan az elsőért sem tolonganak

A járványügyi hatóság eredetileg szeptemberben indította volna el a harmadik oltásdózisok beadását, de az Egészségügyi Világszervezet vezetője a kivárást javasolta a világ fejlett országainak, azzal érvelve, hogy a harmadik világbeli államokban élők még az első dózist sem kaphatták meg. Emiatt torpant meg valószínűleg Romániában is a döntés meghozatala – vélekedett megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

Nálunk nem a harmadik adag beadásának a kérdése a probléma. Akik beadatták az első két adagot, egészen biztosan nagyon hamar jelentkeznének a harmadik adagért is. Itt nálunk az a probléma, hogy sokan még egy adagot sem kaptak, leginkább ők kell féljenek a következő járványhullámtól

– mondta, hangsúlyozva azt is, hogy több tudományos közlemény is megerősíti, hogy a védőoltások még a delta-variáns esetében is nagy arányú védettséget biztosítanak a betegség súlyos, esetleg halálos formája ellen, még úgy is, hogy a beoltottak elkaphatják és továbbadhatják a fertőzést. Tar Gyöngyi a beoltatlanokat veszélyeztető szövődmények kialakulására is kitért. „Nem mindenkinél egyformán, de súlyos szövődmények keletkeznek, még olyanoknál is, akik nem kerültek kórházba, hanem otthon vészelték át a megbetegedést. Idegrendszeri és tüdőt érintő szövődmények ezek, mi az utóbbitól félünk a legjobban, mert ott látjuk a legdrámaibb elváltozásokat: olyan típusú tüdőhegeket, fibrózist, ami után a légzőképesség, és ebből adódóan a szív-érrendszerük egészsége, munkaképességük, az agyuk oxigénellátása, mind következményesen romlik, károsodik” – fogalmazott.

Hat hónap után csökken a védettség

A delta-variáns ellen csökken a Pfizer oltóanyagával immunizáltak védettsége hat hónap után, mivel ez a vírusváltozat részben ki tudja kerülni az immunrendszert, így megnő az úgynevezett áttöréses fertőzés kockázata – erre hívta fel a figyelmet Fejér Szilárd kémikus-kutató, a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont vezetője. „Nekünk a Pfizerre vannak adataink, ott nagyot csökkent az ellenanyagszint hat hónap után.

Akik be vannak oltva és nem voltak covidosok, azoknak körülbelül a negyven százalékánál még kimutatható, de már nagyon alacsony az ellenanyagszint hat hónap után.

Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek be kellene adni a harmadik oltást, hanem azoknak kellene, akik fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek vagy veszélyeztetettek, az egészségügyben dolgozóknak és a hatvan év fölöttieknek” – mondta Fejér Szilárd. Kérdésünkre ugyanakkor azt is kifejtette:

ők csak a Pfizer oltások utáni ellenanyagszintet mérték, csak erről vannak adataik, ami nem jelenti azt, hogy a többi oltóanyagtípus esetében nem csökken a védettség.

Izraelben az oltás utáni megfertőződésekről is vezetnek feljegyzéseket, és az ottani adatokból ki lehet következtetni, hogy lesznek áttöréses fertőzések, de fontos kihangsúlyozni, hogy nem ezek az esetek fogják okozni a következő járványhullámot, illetve leterhelni a kórházakat, mert az oltás után megfertőződők közül nagyon kevesen fognak kórházba kerülni. „A gond az lesz, hogy nagyon sokan fognak kórházba kerülni azok közül, akik nincsenek beoltva” – fogalmazott. Ő úgy véli,

ősszel, télen a kórházak újra akkora terhelés alá kerülnek majd, mint a tavaszi járványhullám idején, és sokan nagyon fogják sajnálni, hogy nem oltatták be magukat.