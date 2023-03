Hat hét – egy film arról, amikor 42 nap van visszakérni a gyereket

Egy héttel a magyarországi mozipremier után Erdélyben is vetítik Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című filmdrámáját. Elsőként csütörtökön este 20 órától a kolozsvári Győzelem moziban, jövő szerdán, április 5-én ugyancsak 20 órától a sepsiszentgyörgyi Művész moziban vetítik, de Csíkszeredában is nézhető lesz.

A sepsiszentgyörgyi vetítést követő online közönségtalálkozón a film rendezője és forgatókönyvírója, Szakonyi Noémi Veronika és Vincze Máté válaszol a nézők kérdéseire. A két kivételes alkalom után mindkét mozi rendszeres vetítéseket is műsorra tűzött.

A román nyelven feliratozott film a két, premier előtti vetítés után, április 7-én kerül hivatalos forgalmazásba Romániában: Sepsiszentgyörgyön a Művész mozi by Cityplex, Maroshévízen a Cinema Călimani 3D, Temesváron a Győzelem mozi tűzte műsorra. Az aradi Művész moziban egyszeri vetítésen lehet megtekinteni április 7-én, és a Maros Megyei Múzeum is beütemezett egy egyszeri vetítést Marosvásárhelyen április 13-án 18 órától. A film április 13-án debütál Csíkszeredában a Csíki Moziban, később rendszeres vetítéseken is nézhető lesz.