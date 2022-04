Hat gyergyószentmiklósi tömbházat újítanának fel

A projektbe bekerült hat társasházat abból a tizenegyből választották ki, amelyek a korábbi, uniós finanszírozású és jelenleg már zajló rehabilitációs programból kimaradtak, és amelyek lakószövetségei jelezték beleegyezésüket, hogy ebben az új lehetőségben részt vesznek – közölte Csergő Tibor polgármester. A pályázat benyújtásához a város képviselő-testületének jóváhagyására is szükség volt, ezt szerda délután azonnali ülésen szavazták meg.

Itt a polgármester elmondta, Hargita megyének 13,5 millió euró jutott az országos programból, és azok a települések részesülhetnek ebből, akik gyorsabban benyújtják a pályázatukat. Az elhangzottak szerint előzőleg Maroshévíz a keret nagyobb részére már be is nyújtotta az igénylését, de Ditró is pályázott már, a megszerezhető összeg pedig így vészesen fogy.

Csergő azt is elmondta,