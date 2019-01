Hasznosítják a kidobott fenyőket – elsősorban tüzelőként, de nem csak

Több helyen tüzelőanyagként hasznosítják a fenyőket • Fotó: Pethő Melánia

Ne dobják be a szemeteskukákba, hanem tegyék azok mellé a kidobásra szánt karácsonyfákat, ugyanis azokat összegyűjtik, majd összepréselik és fűtőanyagnak használják – hívja fel a marosvásárhelyi lakosság figyelmét a polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Cosmin Blaga elmondta,

A tavaly mintegy 300 köbméternyit gyűjtöttek össze. A begyűjtés hosszasabb folyamat, akár tavasz elejéig is eltarthat. „Április környékén rendezzük a városban a tavaszi nagytakarítást, és olyankor is előtűnik egy-egy karácsonyfa a kukák mellett” – osztotta meg a tapasztalatait Pál Tamás.

Csíkszeredában is elkezdte már begyűjteni a kidobott fenyőket a hulladékgazdálkodással megbízott vállalat, kedden szállították el először a hulladéktárolók mellett összegyűlt mennyiséget – tudtuk meg az Eco-Csík Kft. vezetőjétől. Pál Tamás elmondta,

Ez olyan, mintha az ételt dobnánk ki. Az élelemért és a tüzelőért is fizetni kell, de egyesek eldobják mindkettőt.

Amit egyesek kidobnak, mások összegyűjtik – ez tapasztalható a kidobott fenyők esetében a gyergyószentmiklósi hulladékgyűjtő pontokon. Naponta többször is visszatér egy-egy lakó, hogy lecsupaszítsa ágaitól a karácsonyfákat, és a törzseket magával vigye.

A sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat külön teherautóval, két műszakban gyűjti a hulladéklerakók, a tömbházak mellé kidobott karácsonyfákat.

Az év elejétől már mintegy 100 köbmétert beszállítottak

a vállalat telephelyére, ahol felaprítják, és ezzel fűtik a telepeket, az irodákat – mondta lapunknak Máthé László, a Tega Rt. köztisztasági vállalat igazgatója. Rámutatott, a magánházaknál amúgy is külön gyűjtik a lebomló hulladékot, azzal együtt viszik el a fenyőket. Falvakon komposztálják, elégetik a fát, ott általában nem igénylik az elszállítását. A háromszékiek többsége Vízkereszt után kezdi „levetkőztetni” a karácsonyfát, elvétve fordul elő, hogy még februárban is tesznek ki fenyőt, melyeket a fűtetlen szobákban hosszabb ideig tartanak. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint általában 150- 200 köbméter fenyőt dobnak szemétre a sepsiszentgyörgyiek, idén is ekkora mennyiségre számítanak.

Az évek óta tartó, viszonylag állandó mennyiségből ítélve kijelenthető, hogy nem hódított teret a városban a műfenyő, sem a cserépben nevelt karácsonyfa

– mondta Máthé László.