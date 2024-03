Már bármelyik modern tanintézettel felveszi a versenyt a felújított marosvásárhelyi szakközépiskola

Szűk kétéves távollét után hétfőtől újra belakhatják a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Műszaki Szakközépiskolát a diákok. A teljeskörű felújításon átesett iskola sportpályáját is felújították, mint ahogyan számos más tanintézet sportpályáját. Megkérdeztük, hogy délutánonként lehet-e használni ezeket, ám kiderült, hogy felemás a helyzet ezen a téren.

Szűk kétéves távollét után hétfőtől újra belakhatják a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Műszaki Szakközépiskolát a diákok. A teljeskörű felújításon átesett iskola sportpályáját is felújították, mint ahogyan számos más tanintézet sportpályáját. Megkérdeztük, hogy délutánonként lehet-e használni ezeket, ám kiderült, hogy felemás a helyzet ezen a téren.

Az újranyitás előtt, szerda délelőtt a sajtónak is bemutatták a felújított épületet, ahol

Több mint másfél éves munkálat során kívül-belül megújult Marosvásárhelyen a Gheorghe Șincai Szakközépiskola. Az 1975-ben épült tanintézet három részből áll, már teljesen kész az osztálytermeknek helyet adó épület, de a sportterem is használható, hátra van még a szakműhelyek teljes felújítása. Hétfőn a kilencszáz diák visszaköltözhet az iskolába.

a városi költségvetésből és uniós támogatásból sikerült kicserélni a fűtésrendszert és a villanyhálózatot, de új ajtókat, ablakokat is kapott az iskola.

A munkálatok valamivel több, mint 14 millió lejbe kerülnek és ebből az összegből az eddig kimaradt szakműhelyek is elkészülnek. Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) fogják felszerelni a műhelyeket a legkorszerűbb oktatási eszközökkel, ezeket az új iskolai évben, ősztől használhatják majd a diákok.

Az iskola igazgatónője, Antoaneta Rauca örömmel mesélt a felújítási folyamatról, arról, hogy miként sikerült egy olyan tanintézetet kialakítani, amely modern és jól felszerelt. Elmondta, hogy mivel korábban a tanintézet általános iskolaként működött a mellékhelyiségeket nehezen tudták használni a középiskolás diákok, de gondok voltak a fűtéssel is. Ezeket a hiányosságokat azonban sikerült megoldani. Kiemelte ugyanakkor, hogy

bármelyik neves gimnáziummal vetekszik az épület, de a tanári kar is, és arra biztatják a szülőket, hogy engedjék, hogy gyermekeik nálunk tanuljanak, keresett szakmákat sajátíthassanak el.

Népszerű a diákok körében az autószerelő, de autóvillamossági szak is, de sokan jelentkeznek a rendszer-szervezői szakra és feltelnek a gázkitermelő szakmunkás osztályok is. Azt tervezik, hogy ha kész lesznek a szakműhelyek, akkor

egy kis autószerelői műhelyt is berendeznek, ahol akár külsős autókat is megjavíthatnak a diákok, a szaktanárok felügyelete mellett.

A szakműhelyeket ezután újítják fel és rendezik be

A sportpályák is megújultak

Soós Zoltán a szerdai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy több oktatási intézményben befejezték már a felújítást, például a Bernády György és a Liviu Rebreanu Általános Iskolákban is. De jelenleg is dolgoznak a Friedrich Schiller iskolában, ott hátra van még az új emelet megépítése. Megtudtuk, hogy itt megkéstek a munkálatok, mert