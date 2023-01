Háromszéken a diszpécserszolgálathoz kellene mentőorvos

többször is önkéntes munkát végeztek az életmentők, ami azt jelenti, hogy munkaidejük után is a betegek szolgálatában álltak.

„Hat orvos dolgozik a sürgősségin és egy rezidens, a hatból öt mentőn teljesít szolgálatot, egy pedig gyermeknevelési szabadságon van, de amint lehetséges, ő is el fogja végezni a szükséges képzést, hogy mentőautóra kerülhessen”

„Amikor idekerültem, 2018-ban is csak három orvosa volt a mentőszolgálatnak, úgyhogy tudom, milyen nehéz dolguk lehet a Hargita megyei kollégáknak. Mi most mondhatni szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az öt orvossal minden nap, éjjel-nappal le tudjuk födni a megye területét. Mindig készenlétben áll egy orvossal kiegészült egységünk a központnál, Sepsiszentgyörgyön, és oda megyünk, ahol szükség van ránk”

– fogalmazott. A szentgyörgyi központ mellett minden városban van egy-egy mentőegység, de azokon jól képzett asszisztensek teljesítenek szolgálatot.

Az igazgató külön kitért a diszpécserszolgálatra is, ahová meglátása szerint szükség lenne egy orvosra. „Ez azért is rendkívül fontos, mert sok információ oda fut be, sok fontost döntést kell meghozni, és egy jól képzett személy sokat segíthet abban, hogy melyik esethez milyen egységet küldjön” – érvelt az igazgató.

Tavaly körülbelül 22 500 alkalommal riasztották őket, ebből