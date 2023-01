Táborozás, sport és önkénteskedés a környezeti nevelés jegyében

Tavaly is folyamatos volt a pörgés egyesületük háza táján, rengeteg tervüket megvalósították, nagy nemzetközi programokban vettek részt, emellett a megalakulásukkor elindított programjaikat is folytatták – avatott be Ráduly. Egyebek mellett hét Mozgó Délutánt szerveztek a helyi sportirodával karöltve, emellett a vakációkban a kicsik (7–10 évesek) számára hat nappali bejárós tábort rendeztek, majd a nagyobbak (10–16 évesek) számára a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület és a megyei önkormányzat támogatásával Kommandón szerveztek ottalvós tábort.