Gazdag programkínálattal rukkol elő idén is partnereivel együtt a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet

Petőfi Sándor, két háromszéki nagyasszony – Csereyné Zathureczky Emília és Szentkereszty Stephanie –, a róla készülő film révén Szilvássy Carola, a 150 éve született Bánffy Miklós és a 140 éve született Kós Károly lesznek idén a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet rendezvényeinek főszereplői, de mellettük más nevezetes erdélyi személyiségre is kiemelt figyelem jut. Mindezekről Szebeni Zsuzsa, az intézmény igazgatója, Tóth László csíkszeredai főkonzul és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója beszéltek hétfőn.

A maga 60 programjával eseménydús évnek ígérkezik 2023 a Liszt Intézet számára – tudtuk meg Szebeni Zsuzsa igazgatótól. Hasonlóképpen a magyar konzulátus számára is, amely főszervezőként vagy szervezőpartnerként veszi ki a részét kulturális tevékenységből.

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet azért egyedi, mert az anyaországon kívüli tömbmagyarságban működik, esélyt adva arra, hogy Kovászna megye is bekerüljön a globális magyar kultúra vérkeringésébe”

A csíkszeredai főkonzul értékelte a helyi és megyei önkormányzatokkal való jó együttműködést. A felsorolt tervek, rendezvények is közös munkát vetítenek előre, amelyben a Székely Nemzeti Múzeum is oroszlánrészt vállalt.

A Liszt Intézet az idén 150 éves árvaellátást, Szentkereszty Stephanie (1842-1906) munkásságát és a hozzá kapcsolódó intézményrendszert is a közönség elé tárja,

Mint azt Vargha Mihály igazgatótól megtudtuk, a múzeum egy, az eddigi tárgyközpontú kiállításoktól eltérő jellegű, „minden várakozást felülmúló”, multimédiás Gábor Áron-kiállítással is készül, ez viszont csak szeptemberben esedékes, amikor az intézmény visszaköltözik az addigra remélhetőleg megújuló épületébe.

Zágonban szobrot is állíttat a közjó érdekében kifejtett munkássága révén a székelyek nagyasszonya címet kiérdemlő bárónőnek.

Idén októberben Zathureczky Emília születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, ezért az ő kézdivásárhelyi, homokkőből készült, de az idő vasfoga által kikezdett síremlékének felújítására is szövetkeztek az intézmények. Erre a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázati alapjából nyertek finanszírozást.

„Bár több tízezer euróról van szó, és meglehet, idén nem is érnek a munka végére, mindenképpen nekifognak, mert a múzeum neki köszönheti a létét”

Szebeni Zsuzsa a Liszt Intézet 2023-as rendezvény-naptárába foglalta Abodi Nagy Anna grafikus két tematikus sorozatának kiállítását is Zágonból Zsögödig címmel, ezt a címben szereplő településekre is elviszik. A testvérváros Veszprém kulturális felhozatalát – melyet idén Európai Kulturális Fővárosaként járat csúcsra – zenei koncertekkel bővítik Sepsiszentgyörgyön, a Fejes Akadémia közreműködésével.

A Szilvássy Caroláról tavaly év végén elkészült filmet január 28-án mutatják be a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban, és folytatják az Üveghang Akadémiát, amely a városi és vidéki közönség kiemelkedő érdeklődését érdemelte ki.

Az idei év újdonsága, hogy a programot Barótra is kiterjesztik, abban is egyetértett ugyanis minden megszólaló, hogy különösen fontos, hogy a kistelepüléseken is helyet kapjanak a kulturális rendezvények.

A Liszt Intézet részt vállal továbbá a házasság heti és a Szent György-napi rendezvénysorozatban, bekapacsolódik a Sepsi Book könyvfesztiválba, a Székely Vágtába és az Outsider Art tehetségkutatóba is.