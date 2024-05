Háromszázezer zarándokot várnak az idei pünkösdi búcsúra

amelynek főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz.

Délután 5 órakor csángó testvéreink szentmiséje lesz a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál templomban, este 6 órakor lesz szentmise szintén a kegytemplomban, utána virrasztás reggelig.

Pünkösd ünnepén, vasárnap reggel hét, nyolc, délelőtt fél tizenegy és este hat órakor lesznek szentmisék. Hétfőn reggel 8, délelőtt fél 11 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Tudnivalók a búcsúval kapcsolatban

„Székelyföldnek és a Kárpát-medencének az egyik legszebb és legkiteljesedettebb ünnepét éljük meg, amelynek az egyik kiemelkedő pontja, hogy találkozhatunk a Szűzanyával és a Kárpát-medencei magyarokkal itt, Csíkszeredában” – hangsúlyozta Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Ez természetesen azzal is jár, hogy azért jóval a búcsú előtt elindul egy szervezési munka. A városháza feladata megoldani, hogy akik Csíkszeredába érkeznek, minden irányból meg tudják közelíteni a várost.

Akik nyugatról érkeznek, azok a teljes ipari zónát tudják használni parkolóként, beleértve most már a Hargita utcát is, amely majdnem teljes egészében megújult, így az autóbuszok a Hargita utcában, a Hajnal utcában, a Piactér utcában és az Akác utcában is biztonságban le tudnak parkolni. Most már