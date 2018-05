Háromszáz kis néptáncossal rajtolt Alfalu ünnepe

Meglátszik az ember tartásán, párkapcsolatán és közösségi tevékenységén is az, ha idejében elkezdte a néptáncot, ismeri a népdalokat. Aki kisiskolás korban megismerkedik a hagyományőrzéssel, egy életre szóló muníciót kap – ebben hisz Hunyadi Irén alfalvi tanítónő, a Felszállott a páva találkozó főszervezője.

A gyergyói gyermeknek a gyergyói tánc áll lelkéhez a legközelebb • Fotó: Balázs Katalin

Az idei Alfalvi Falunapok nyitányaként 17. alkalommal szervezte meg a Sövér Elek Szakközépiskola és a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület égisze alatt Hunyadi Irén, Iszlai Katalin és Vargyas Hajnalka a Felszállott a páva című találkozót.

A Gyergyói-medence előkészítős, illetve 1–4. osztályos diákjai gyűltek össze a Petőfi Sándor Művelődési Házban, hogy népmeséket, jeleneteket, népdalokat adjanak elő, illetve táncolhassák azt, ami lelkükhöz legközelebb áll.

„Örvendünk, hogy évről-évre eljönnek azok a pedagógusok és kisdiákjaik, akik többet szeretnének tenni a világért, mint amennyit a világ tesz értük: kis gyémántokat csiszolgatnak” – fogalmazott Hunyadi Irén. A népes résztvevőtábor korára és türelmére való tekintettel idén újabb változtatást láttak célszerűnek a szervezők, így

csökkentették az előadásra szánt dalok számát, táncban pedig két osztály is egyszerre rophatta a moldvait.

Előnyére vált ez a módosítás, a pedagógus szerint együtt szebb is, könnyebb is, ráadásul a hatása is nagyobb s színpadot betöltő produkciónak.