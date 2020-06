Három sofőr is fennakadt a drogteszten

Az elmúlt napokban Maros megyében három gépkocsivezetőt is azonosítottak, akik drog hatása alatt vezettek.

Képünk illusztráció

Marosvásárhely főtéren járőröző rendőröknek feltűnt, hogy egy személygépkocsi „furán közlekedik” az úton. Megállították, és azt tapasztalták, hogy a 40 éves sofőr zavartan viselkedik. A drogteszt alkalmazása után kiderült, hogy tiltott, hallucinogén anyagot fogyasztott, bekísérték a laboratóriumba, hogy kiderítsék, milyen szert fogyasztott és milyen mennyiségben.

Pár órával később a közlekedésrendészek a marosvásárhelyi Segesvári úton állították meg rutinellenőrzésre egy személykocsit. A 21 éves palotailvai sofőr furcsán viselkedett, ezért ő is bele kellett fújjon pszichoaktív szerek használatát kimutató eszközbe. Az eredménye pozitív volt, így őt is bekísérték vérvételre a laboratóriumba.Vasárnapra virradóan a Kárpátok sétányán egy 24 éves marosvásárhelyi fiatal esetében lett pozitív a drogteszt. Őt is vérvételre kísérték, Mindhármuk ellen bűnügyi kivizsgálás indult, tiltott pszichoaktív szerek használata és azok hatása alatti vezetés gyanújával.