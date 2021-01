Három oltásközpont lesz Csíkszeredában

Csíkszereda három oltásközpontja közül kettő a következő héten, a harmadik pedig január 25-én, hétfőn nyílik meg – olvasható a csíkszeredai városháza, a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményében. Ezzel elkezdődik a lakosság szélesebb körű beoltása az új típusú koronavírus ellen.

A csíki térség lakossága területileg három különböző helyszínen fogja megkapni a koronavírus elleni vakcinát • Fotó: Veres Nándor

A csíkszeredai városvezetés tájékoztatása szerint az előzetes megállapodásnak megfelelően

Csíkszeredában a polgármesteri hivatal két, a megyei tanács pedig egy oltásközpont kialakítását vállalta fel, és a jövő héten el is kezdődhet a lakosság beoltásának második szakasza.

A városháza a Közüzemek Rt. (volt Goscom) korábbi, Akác utca 1. szám alatti székhelyén, valamint a Zsögödfürdői Vendéglőben alakított ki oltásközpontot. Mint írják, mindkét helyszínen

meg kellett oldani a fűtés és az áramellátás biztosítását, a bútorzattal való felszerelést és a térelválasztást.

Felcsík és Alcsík

Az Akác utcai oltásközpontot elsősorban a felcsíkiak beoltására alakították ki, és a tervek szerint 20-án, szerdán nyitják meg. A zsögödfürdői épületben főként az alcsíki lakosság juthat hozzá a védőoltáshoz, és várhatóan 25-én nyitják meg. Mindkét helyszínen két-két teremben történik a vakcinák beadása. A helyszín kialakításával párhuzamosan folyamatban van a szakhatósági engedélyeztetés is.

Csíkszereda – és a térség valamennyi ide feliratkozó – lakosságát a megyei tanács tulajdonában álló Kossuth Lajos utcai, korábban a mentőszolgálatnak helyet adó épületben oltják be január 18-tól kezdődően.

A közlemény szerint a második szakaszban az oltást ingyenesen igényelhetik a 65 éven felüliek, a 16 éven felüli krónikus betegek, illetve a kulcságazatokban dolgozók is. Az oltásra a vaccinare-covid.gov.ro weboldalon kívül lehetőség van telefonon keresztül is bejelentkezni a 021-414 44 66-os telefonszámon. A krónikus betegek a családorvosuknál is előjegyeztethetik magukat.