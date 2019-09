Három nemes célra gyűjtenek a belvárosból kitiltott kerékpáros felvonuláson

A Little People Alapítvány Marosvásárhelyen a kórházban fekvő rákos gyermekekkel foglalkozik. Terápiás foglalkozásokat szerveznek a beutalt gyerekeknek, kézműves foglalkozások, mesélések, kreatív játékok által próbálják felvidítani őket, elterelni figyelmüket a betegségről. Az alapítványnak van egy robotja is, amely segítségével az egyik beteg gyermek élőben követheti a tanórákat, így nem marad le az iskolai feladatokról. Mint Barabási Tünde, az alapítvány tagja elmondta, 2015-től járnak be rendszeresen a hemato-onkológiára és szervezik meg a Nem félek elnevezésű terápiás foglalkozásokat.