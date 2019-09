Nem engedi Dorin Florea, hogy kerékpáros felvonulás legyen Marosvásárhely főterén

Gáll Sándor (középen) visszalépésként értékeli a városvezető döntését • Fotó: Gálna Zoltán

A városháza által tavaly meghirdetett My City pályázatban is a nyertes terv az autók részleges kizárását szorgalmazta a főtérről. Ennek ellenére a kerékpárfóbiás Dorin Florea most kizárt minket. Nem lesz autómentes nap Marosvásárhelyen, hiszen a városvezetés mindent a gépkocsiforgalomnak rendel alá. A tiltás miatt szeptember 22-ről 28-ra kell halasszuk a rendezvényt. Mindig vasárnap szokott lenni a felvonulás, most szombaton lesz, mert Vásárhelyen a vasárnapi ócskapiac is szent, nem lehet anélkül hetet kezdeni” – adott hangot felháborodásának Gál Sándor.

A Ligetben azonban nem lehet megszervezni a gyerekek kerékpáros felvonulását, így idén a Critical Mass Junior elmarad. De lesz adománygyűjtés, idén három programot lehet a felvonulásra benevezéssel is támogatni.

A kerékpárosokat szeptember 28-án, szombaton 9.30-ra várják a Ligetbe és kérik, hogy minél többen jöjjenek el, hogy a városon körbetekerve bizonyítsák, hogy Marosvásárhelyen szükség van kerékpárutakra, szükség van a gépkocsiforgalom visszaszorítására.

A Székelyhon megkeresésére a városháza szóvivője, Cosmin Blaga azt nyilatkozta, hogy az elmúlt időszakban több nagylélegzetű rendezvény volt a főtéren és az ott élők panaszkodtak emiatt, ezért döntött úgy a közlekedésügyi bizottság, hogy idén nem engedik, hogy a főtérről induljon a kerékpáros felvonulás. „Jobb helyszínt találtunk nekik, a Ligetet. Ott nyugodtan egész napos rendezvényt tarthatnak, onnan indulhatnak és oda kerekezhetnek vissza a bringások” – mondta el Blaga.