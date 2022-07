Három napon át szólt a rockzene Hargitafürdőn

A hargitafürdői fesztiválhelyszínre Európa több országából is érkeztek motorosok, és olyanok is voltak sokan, akik nem motorral vettek részt a fesztiválon, ugyanis a rendezvény nyitott volt mindenki számára.

A Székely Motoros Összefogás – a kézdivásárhelyi Flagellum Dei MC, a székelyudvarhelyi Independent Eagles MC, a kászoni KMB Motors MC, a csíkszeredai Rebel Wolves MC és a régeni Sons of Attila RC közösen szervezték meg idén is a VIII. SZMÖ Motorostalálkozót és Rockfesztivált a hétvégén.

Évek óta járok erre a motorosfesztiválra, sokat jelent számomra, nemcsak a jó koncertek miatt, hanem azért is, mert itt találkozok a rég nem látott barátaimmal is, új ismeretségeket is kötök, és általában véve nagyon jó szokott lenni a hangulat, és idén is nagyon jól telt