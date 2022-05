Harmincéves az UKKSZ. Elég lenne egyetlen vállalkozói szövetség Székelyudvarhelyen?

2022. május 25., szerda

Ismert, egyszerű, gyorsan elkészíthető: lasagne stílusosan

Helyileg is sokak által kedvelt étel receptjét mutatta be ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki őrölt marhahúst vásárolva készített lasagnét. Az egytálétel összeállítása viszonylag egyszerű és nem is vesz fel nagyon sok időt.