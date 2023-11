Harmincéves a csíkszeredai nápolyiszelet-gyártás

30 éves születésnapját ünnepli november 9-én a csíkszeredai nápolyiszelet-gyártás. Az országban elsők között gyártottak nápolyiszeletet, Székelyföldön pedig azóta is az egyetlen nápolyiszeletgyárat működtetik. Továbbra is van jövője a székelyföldi nápolyiszelet-gyártásnak? Erről kérdeztem Egyed Adélt és Simon Katalint, a Harmopan nápolyiszelet-részlegének jelenlegi és egykori vezetőit, valamint Koncz István értékesítési igazgatót.

azonban gyártósorra volt szükségünk. Azóta sem értem, igazgató úr hogyan talált rá a HAAS osztrák cégre. Manapság nemzetközi élelmiszer ipari rendezvényekre járva vagy egyszerűen csak az internetre bepötyögve könnyen megtalálja az ember, amit szeretne. Igazgató úr azonban mindezek hiányában is tudta, merre tekintsen. Végül egy külkereskedelemmel foglalkozó vállalaton keresztül importáltuk a gyártósort.

– Simon Katalin: Akkor kapcsolódtam be a projektbe, amikor az ajtó-ablak nélkül tátongó falak közé a gépelhelyezési rajz alapján kellett helyére tervezni a gyártósort és a hozzá tartozó „fogadó” infrastruktúrát. Megtiszteltetés és kihívás volt számomra az új feladat.

– Egyed Adél: 1993 nyarán igazgató úrnak tudomása volt róla, hogy én gyakorlatoztam már nápolyirészlegen Szebenben, ezért elküldött engem is Simon Katalin mérnőknővel és még két kolléganőmmel Temesvárra tapasztalatcserére. Ott volt még az országban egy, a HAAS osztrák cég által gyártott gépsor. Ez volt az egyetlen esélyünk előzetesen tapasztalatot szerezni a gépsor működésével kapcsolatosan.

– Simon Katalin: Receptet is kaptunk a gyártó cégtől, de ki kellett kísérletezni a mi lisztünknek megfelelő összetételt. Az elején nem terült el megfelelően a tészta a sütőformán, törékenyek, könnyűek voltak a lapok, hiányzott a sarkuk és sok volt a hulladék. Volt amin még dolgozni, de

az első román vevő rá is kérdezett, hogy miért „robj”? Erre a kiejtésbeli különbségre mi székely észjárással nem gondoltunk, de már késő volt, megrendeltük a csomagolófóliát.

A MAUGLI talán szerencsésebb választás volt, a Dzsungel könyvét VHS-kazettán terjesztették a városban, minden gyerek kedvence volt. A DIANA is sikeres névnek bizonyult, akkoriban ugyanis mindenki Diana hercegnőről beszélt…A beüzemelés és a termelés beindulása után a piacszerzés volt a nehezebb feladat. Azzal szembesültünk, hogy az üzleteinkben nem tudjuk eladni a napi 1–1,5 tonnát. Sem tapasztalatunk, sem információnk nem volt az elosztóhálózatokról és üzletkötőink sem voltak, akik csak ezzel foglalkoztak volna. Találtunk aztán egy-két brassói és bukaresti nagykereskedőt, akik házhoz jöttek.

Nemcsak, hogy nagyobb helyiségbe költöztünk, de csokoládéöntő géppel is bővültünk. Ekkor kezdtük csokikrémmel is bevonni a nápolyiszeleteket. Ez volt talán az aranykor.

– Puky, Robi, Diana, Maugli, most is emlékszem a szüleimtől kapott dorgálásra, amiért egy egész nagy doboz citromos Pukyt képes voltam begyúrni egy délelőtt… Ezeket a termékeket már rég nem látjuk a polcokon, a helyüket más nevek vették át. Mi történt?

gyönyörűszép 30 évet tudhatunk magunk mögött, és habár kézműves formában és kisebb mennyiségben, de az elkövetkező évtizedekben is ugyanilyen jó szívvel igyekszünk folytatni a munkát.

A vedres kiszerelésű, fél- és egykilogrammos nápolyiszeleteink esetében az utóbbi években növekedés volt tapasztalható, azonban még mindig úgy tűnik, hogy a kisebb csomagolású nápolyik a kelendőbbek. A családi csomagolású termékek ellenében a 140–300 grammos kiszereléseket részesítik előnyben a fogyasztók.

Világszinten az édességek kategóriájában a nápolyiszelet piaci részesedése csökkenő tendenciát mutat, amelyet évről évre háttérbe szorítanak a különböző ízesítésű csokoládék. Ezt a jelenséget felismerve hoztuk létre mi magunk is a KEX termékcsaládot, amely a nápolyiszeletet ötvözi a házicsokival.

Aggodalomra nincs ok, még hosszú évekig velünk lesz, továbbra is megkerülhetetlen elemeként az édességeknek, azonban tény, hogy világpiaci szinten is a nápolyiszelet termékgörbéje egy érett korszakába érkezett, stagnál.