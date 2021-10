Harminc százalékkal nőtt a silókukorica-földeken észlelt vadkárok mértéke Hargita megyében

A silókukorica-földek tíz százalékán tönkretették a termés jó részét a vadak – elsősorban a medvék – Hargita megyében. A vadkárok által érintett kukoricaföldek összterülete tavalyhoz képest 30 százalékkal nőtt, úgy, hogy a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője szerint a kisebb károkat nem is jelentették a gazdák.

Gyarapodó vadkárok. Idén a kukoricaföldek tíz százalékán pusztítottak a medvék Hargita megyében • Fotó: Pinti Attila

Sok helyen már be van kerítve a föld villanypásztorral, de a medvének az se jelent akadályt, mert alatta beás, és ha bejutott, hatalmas kárt csinál

A vadkárok által érintett silókukorica-földek nagyobbik része Alcsíkon található, de Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely környékéről is számtalan kárfelmérést kezdeményeztek a gazdák. A legjelentősebb kárt ugyan a silókukoricában okozták a medvék, de amint azt Romfeld Zsolttól megtudtuk, a gyümölcsösökben is garázdálkodott a nagyvad. Ilyen jellegű kárbejelentéseket főként Udvarhelyszékről kapott az igazgatóság. Noha a gyümölcskár értéke nem kimagaslóan nagy, ugyanis jellemzően „kert végi”, azaz kisebb, háztáji gyümölcsösökbe törtek be a medvék, a bejutási és kijutási kár jelentős ezekben az esetekben, ugyanis

a nagyvadak tönkre teszik a kerítéseket, illetve gyakran a gyümölcsfákat is letörik.

A Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság kapott krumpliföldeken történt vadkárokról szóló bejelentéseket is, ezeket leggyakrabban vaddisznók, illetve szarvasok okozták, de utóbbiak gyakran vetésekben is garázdálkodnak.

A silókukorica-földeken észlelt vadkárok kapcsán Romfeld Zsolt már korábban elmondta lapunknak, gondot jelent az, hogy kártérítésként lényegesen kevesebbet kaphatnak a károsultak, mint amennyit a kiesett termés érne. Ha a váratlan kiesés mértéke eléri az ötven százalékot, akkor az már komoly problémát jelent a károsult szarvasmarhatartó gazda számára a téli takarmányozás biztosításában. Mivel sok a medve és egyre gyakrabban okoznak terméskárokat,

javaslatot tesznek a kártérítési folyamat módosítására, hogy a gazdák a kiesett termés értékét kapják meg kártérítésként

– közölte akkor a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője.