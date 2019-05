Hargitai Megyenapok közel négyszáz programponttal

• Fotó: Hargita Megye Tanácsa sajtószolgálata

Az idei rendezvény különlegessége, hogy ebben az időszakban látogat Ferenc pápa Csíksomlyóra, illetve egy héttel később tartják a pünkösdi búcsút. A rendezvénysorozat előkészítésében mindezt figyelembe vették a szervezők – számol be közleményben a Hargita megyei önkormányzat.

HIRDETÉS

A megyenapokat 2000-től tartják, a rendezvényt Zsombori Vilmos korábbi megyei tanácselnök honosította meg, az ötlet egyik testvérmegyétől, a magyarországi Somogy megyétől származik. Az idei évet és az idei rendezvényt különlegessé teszi Ferenc pápa látogatása, ezért nagyobb érdeklődésre számítanak a rendezvényen, így a megyei tanács költségvetéséből nagyobb összeget különítettek el a szervezésre. Az idei a rendezvénysorozat 15. kiadása, közel négyszáz program várja az érdeklődőket.

A megyenapok műsorfüzetének egy praktikus, zsebbe is tehető formátumot terveztek. Hargita Megye Tanácsának alintézményei a megye minden térségéből összegyűjtötték a programokat, és a műsorfüzet egy hasznos ajánlóval indít, illetve egy térképet is csatoltak hozzá. A gazdag programkínálatot ismertették Udvarhely, Gyergyó és Csík térségében is.

A programfüzet és az esemény Facebook-oldala magyarul, románul és angolul is elkészült, a magyar nyelvű változatok ITT és ITT is tanulmányozhatók.