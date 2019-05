Hargita megyei zenészek jótékonykodnak Hargita megyei gyermekekért

• Fotó: Hargita megyei zenészek Hargita megyei gyermekekért

A rendezvény médiapartnere a Székelyhon

A kétnapos rendezvénynek a csíkszeredai Mikó-vár ad otthont, ahol olyan neves együttesek lépnek színpadra, mint a Bagossy Brothers Company, Robin and the Backstabbers, a Role, az Ineffable, a Tündérground, valamint az One More Minute. A rendezvény házigazdái: Bocskor Bíborka színművésznő, a Magashegyi Underground alternatív rockegyüttes csíkszentmártoni származású énekesnője és Andra Ioana Iamandi, az Octavian Goga Elméleti Főgimnázium 11-ik osztályos matematika-informatika szakos diákja.

A rendezvény első napján, szombaton délelőtt szervezett sajtótájékoztatón meghitt beszélgetés alakult ki a zenekarok képviselői, a házigazdák, a szervezők és az újságírók között. A beszélgetésen kiderült, hogy úgy a házigazdák, mint az együttesek tagjainak nagyrésze több jótékonysági akcióban vett már részt, és úgy vélik,

hogy szükség lenne a mentalitásváltásra, illetve az önkéntesség és a jótékonykodás meghonosítására Hargita megyében is.