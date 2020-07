Hargita megyében egyelőre nem lesz kötelező a kültéri maszkviselés

• Fotó: Veres Nándor

A kültéri maszkviselés az egyik olyan szigorítás, amelynek augusztus elsejétől történő bevezetéséről döntött a héten a kormány. Az intézkedés azonban nem egységes országos szinten, hanem a közegészségügyi igazgatóságok javaslatára a bukaresti, illetve a megyei katasztrófavédelmi bizottságok döntenek arról, hogy milyen területeken és milyen idősávokban rendelik el a kötelező maszkviselést minden, 5 évesnél idősebb személy számára.

Péntek délig több megye is a kültéri maszkviselés mellett tette le a voksát, Brassó városa és térsége mellett a szintén sok látogatót vonzó szomszédos Prahova megye is szigorít augusztus elsejétől, de hasonló döntést hozott Vâlcea, Dâmbovița, Argeș és Galac megye illetékes testülete is.

Hargita megyében egyelőre nem kötelezik a zsúfolt szabadtéri helyszíneken is védőmaszk viselésére a lakosságot

– mondta el a Székelyhonnak a megyei katasztrófavédelmi bizottság pénteki ülését követően Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Mint fogalmazott, folyamatosan követik a járványhelyzet alakulását, és bármikor változtathatnak a döntésen annak függvényében, hogy milyen ütemben nő az esetek száma, illetve mennyire tartja tiszteletben a kötelező megelőző intézkedéseket a lakosság.

Azt szeretném, ha közösségi összefogással elérnénk azt, hogy ne legyen szükség erre a szigorításra. Nyár van, kellemetlen lenne a kültéri maszkviselés, de ahhoz, hogy ez ne következzen be, arra van szükség, hogy az elárusítók és a lakosság betartsa a jelenlegi előírásokat, és ne az álluk alatt hordják a maszkot. Ha azonban az esetszám tovább nő, kénytelenek leszünk mi is meghozni ezt az intézkedést. Jövő héten visszatérünk a témára

– húzta alá Tar Gyöngyi.