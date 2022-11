Hargita megyében a támogatások összértékének csak a töredékét kell visszavonni a gazdáktól

– fogalmazott a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője.

A gazdáktól különböző hiányosságok, hibák miatt visszakövetelt támogatások összértékéről nem tudott pontos értéket mondani az APIA Hargita megyei vezetője, ugyanis az egy folyamatosan változó érték, és nem is összesítik, de becslése szerint évente kevesebb mint 300 000 eurót tesz ki a Hargita megyei gazdáktól visszakövetelt összeg. Ez az összeg a töredéke az évente Hargita megyébe érkező 70-80 millió euró összértékű mezőgazdasági támogatásoknak – lényegében a 0,5 százalékát sem éri el. Az is lehet, hogy a gazdáktól megvont összeg még ennél is kisebb, ugyanis a megvonás esetenként több évre terjed ki.