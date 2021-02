Hargita megye: szombattól lehet regisztrálni a három új Pfizeres oltóközpontba

Gyergyóremetén, Borszéken és Korondon nyílik új lehetőség a koronavírus elleni immunizálásra. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A 130, országszerte hétfőn megnyíló új oltóközpont között három ilyen egység kezdi meg működését Hargita megyében.

Jelenleg a megye északi részében mutat nagyobb aktivitást a koronavírus – iskolában, óvodában, polgármesteri hivatalban is igazoltak halmozott eseteket –, ezért fontos, hogy ezúttal Gyergyóremetén és Borszéken is nyílik egy-egy oltóközpont

– mondta el a Székelyhonnak Tar Gyöngyi, a felsorolást Koronddal folytatva, ott nyílik meg ugyanis a harmadik új oltósközpont.

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője felhívta a figyelmet, hogy az általa péntek este videokonferencián kapott információk szerint szombaton – elképzelhető, hogy

már szombatra virradóra – megnyílik a regisztráció ezekbe a központokba.

Ezt annál is inkább fontos tudniuk a jogosultaknak, mert állítólag már léteznek olyan szoftverek, amelyekkel az előjegyeztetést pénzért vállaló ügyeskedők figyelik az országos rendszert, „letapogatják” az üres helyeket, és egy előkészített listáról be is töltik azokat – jegyezte meg Tar Gyöngyi.

A három új oltóközpontban a 65 életévüket betöltött idős személyek, krónikus betegek – fiatalok is, akik már elmúltak 16 évesek –, és rokkantsággal élő, ágyhoz kötött, otthon gondozott személyek kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást.

Ezekben a központokban a Pfizer oltóanyagával immunizálják a jogosultakat.

Biztosan lesz panasz arra, hogy a megyeközpontban miért nem nyílik ezúttal új oltóközpont, mondta Tar Gyöngyi, ezzel kapcsolatban megjegyezve, hogy esetleg lesz arra lehetőség, hogy azok az oltásra jogosultak, akik már előjegyeztették magukat az immunizálásra, de valamilyen oknál fogva nem tudják megszervezni az odautazásukat, átkérhetik az oltást egy másik oltásközpontba, amennyiben ott van megmaradt dózis az oltóanyagból.

Aki jogosult az oltásra és szeretné beoltatni magát, jelentkezzen be az új központok valamelyikébe, szükség esetén vállalják az utazást is, ne várjanak a lakhelyük szerinti településen új oltóközpont megnyitására, hiszen – amint azt a neki gyakran feltett kérdésre is szokta válaszolni – „a legjobb oltás az, amit már megkaptunk” – mondta a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője.